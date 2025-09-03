La stanza accanto è il primo lungometraggio in lingua inglese di Pedro Almodóvar, e il film ha vinto il Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. In particolare, questa pellicola andrà in onda su Sky Cinema Uno il 3 settembre 2025 alle 21:15, e sarà disponibile anche in streaming su NOW. Si tratta, inoltre, di una storia intima e struggente sull’amicizia, la morte e il potere della narrazione, che due attrici Premio Oscar® interpretano magistralmente: Tilda Swinton e Julianne Moore.

Regia, produzione e protagonisti del film La stanza accanto

Per quanto riguarda la regia, Pedro Almodóvar firma questa sua opera, segnando il suo debutto in lingua inglese. Invece, El Deseo, Warner Bros. Pictures e A24 curano la produzione, con sedi operative in Spagna, Stati Uniti e Regno Unito. Inoltre, a guidare il cast in questo racconto che mescola dolore, letteratura e memoria ci sono Tilda Swinton, Julianne Moore, John Turturro e Alessandro Nivola.

Dove è stato girato?

Passando alle location, la troupe ha girato questo lungometraggio negli Stati Uniti, e più precisamente nel New England, tra Massachusetts e Vermont, in una casa immersa nella natura. In aggiunta, la produzione ha realizzato alcune sequenze in interni a New York, con lo scopo di rappresentare il passato urbano delle protagoniste.

Trama del film La stanza accanto

Analizzando la trama, la storia si concentra su Martha (Tilda Swinton), una reporter di guerra malata terminale. Di conseguenza, decide di trascorrere gli ultimi giorni della sua vita in una casa isolata nella riserva naturale del New England, dove invita la sua amica di sempre, Ingrid (Julianne Moore), una scrittrice autobiografica. Tuttavia, Martha ha acquistato una pillola letale sul dark web e, pertanto, chiede a Ingrid di restare nella stanza accanto, nel momento in cui deciderà di “abbandonare il party”. In questo contesto, tra le due donne riaffiorano ricordi, rancori e profonde riflessioni sulla morte, sull’amore e sulla scrittura. Parallelamente, la figlia di Martha, con cui ha un rapporto spezzato, è assente, e di conseguenza Ingrid diventa la custode del suo addio.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, la vicenda si conclude quando Martha muore con l’aiuto di Ingrid, la quale le resta accanto fino all’ultimo respiro. Qualche giorno dopo, però, Ingrid riceve la visita della figlia di Martha, che assomiglia incredibilmente alla madre. Successivamente, durante una nevicata, Ingrid recita una citazione da I morti di James Joyce, un testo che lei e Martha amavano. In definitiva, il racconto si chiude con un profondo senso di continuità, dove la memoria e la letteratura diventano strumenti per sopravvivere alla perdita.

Cast completo del film La stanza accanto

Per concludere, il cast si compone di attori internazionali, i quali offrono interpretazioni intense e poetiche.