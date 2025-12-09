La programmazione tv per la sera di martedì 9 dicembre 2025 offre una vasta gamma di scelte tra fiction, soap opera, talk show e intrattenimento. Su Rai 1 va in onda un nuovo episodio della fiction L’altro ispettore. Rai 2 propone una versione dedicata alla cronaca di Belve Crime, con Francesca Fagnani, mentre su Rai 3 prosegue la serie di approfondimento Amore Criminale, presentato da Veronica Pivetti. Canale 5 trasmette la soap turca La notte nel cuore. Italia 1 ospita l’appuntamento settimanale de Le Iene, e La7 presenta il consueto talk show politico DiMartedì, guidato da Giovanni Floris.
Stasera in TV martedì 9 dicembre 2025, Rai
- Rai 1 – 21:30 – L’altro ispettore – Episodio 3
La fiction poliziesca, ambientata nelle atmosfere romane, prosegue con una nuova indagine. L’ispettore protagonista si trova a indagare su un caso di omicidio che presenta forti collegamenti con la malavita locale, in un episodio ricco di tensione e mistero.
- Rai 2 – 21:20 – Belve Crime – Puntata del 9 dicembre
Il programma è condotto da Francesca Fagnani. Questa versione, con un taglio più mirato, propone interviste e approfondimenti dedicati a figure che hanno avuto un legame con la cronaca nera o con il mondo criminale, mantenendo lo stile diretto e incisivo della conduttrice.
- Rai 3 – 21:20 – Amore Criminale – Storie di femminicidio
Conduce Veronica Pivetti. Il programma continua il suo importante impegno nel dare spazio e analisi a casi di violenza sulle donne, noti come femminicidi, trattando le storie con rispetto e grande consapevolezza.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
- Canale 5 – 21:30 – La notte nel cuore – Episodio 98
Prosegue l’appassionante soap opera turca, con protagonisti Demet Özdemir e Engin Akyürek. La nuova puntata promette nuovi colpi di scena, che intensificano ulteriormente le dinamiche emotive e le tensioni familiari tra i personaggi.
- Italia 1 – 21:15 – Le Iene – Puntata del 9 dicembre
Il programma di inchieste e satira è condotto da Nina Palmieri e Gianluigi Nuzzi. La serata offre la consueta miscela di inchieste giornalistiche, servizi irriverenti e interviste a ospiti di rilievo.
- Rete 4 – 21:30 – È sempre Cartabianca
Il talk show politico e di attualità è condotto da Bianca Berlinguer. Al suo fianco, per i commenti e le opinioni, siede Mauro Corona. Il programma analizza i fatti politici della settimana.
- La7 – 21:15 – DiMartedì
Conduce Giovanni Floris. Il talk show offre la sua formula consolidata di ospiti e approfondimenti sui principali temi di politica e attualità, con un’analisi dettagliata degli scenari correnti.
- TV8 – 21:30 – Alessandro Borghese – 4 Ristoranti
Torna il celebre talent show culinario che vede lo chef Alessandro Borghese in veste di giudice.
- Nove – 21:30 – Only Fun – Comico Show – Stagione 5 Episodio 9
Una serata dedicata alla comicità e all’intrattenimento leggero, con un ricco cast di comici che si alternano sul palco.
I film di questa sera in TV martedì 9 dicembre 2025
- L’altro ispettore (Rai 1): Fiction poliziesca italiana, ricca di suspense.
- Colombiana (Canale 20): Film d’azione ad alta tensione con Zoe Saldana.
- È una sporca faccenda, tenente Parker! (Iris): Poliziesco d’annata con Robert Blake.
- Io, loro e Lara (Cine34): Commedia brillante con il popolare Carlo Verdone.
- Black Hawk Down (Rai Movie): Film di guerra e azione con Josh Hartnett.
- Non per soldi… ma per denaro (Cielo): Commedia classica con la coppia Jack Lemmon e Walter Matthau.
I film su Sky martedì 9 dicembre 2025
- Sky Cinema Uno – A Star Is Born
Dramma musicale di grande successo con le intense performance di Lady Gaga e Bradley Cooper.
- Sky Cinema Family – Moon il panda
Film d’animazione perfetto per i bambini e per un momento di visione familiare.
- Sky Cinema Suspense – Anxiety
Thriller psicologico che esplora la paranoia e le visioni della protagonista.
- Sky Cinema Collection – Pulp Fiction
L’iconico cult movie di Quentin Tarantino, con John Travolta e Uma Thurman.
- Sky Cinema Drama – Una figlia
Un dramma familiare intenso che affronta temi delicati.
- Sky Cinema Romance – La verità è che non gli piaci abbastanza
Commedia romantica corale che analizza le difficoltà delle relazioni sentimentali.
