Il film Bach – Il miracolo della musica (titolo originale: Bach – Das Weihnachtsoratorium) è disponibile per la visione sul canale TV2000. Florian Baxmeyer ne cura la direzione, realizzando un docu‑film datato 2024. La pellicola ricostruisce in modo appassionante e storicamente accurato la nascita dell’Oratorio di Natale, una delle opere più celebri composte da Johann Sebastian Bach nel 1734. Il film unisce la rigorosa ricostruzione storica al dramma familiare, mostrando il conflitto del grande musicista con le rigide autorità di Lipsia e il fondamentale sostegno della sua famiglia.

Regia, produzione e protagonisti del film Bach Il miracolo della musica

La direzione del film è affidata a Florian Baxmeyer, un regista che ha saputo bilanciare la dimensione biografica con quella storico-musicale.

La produzione è interamente tedesca, garantendo una ricostruzione d’epoca di alto livello, ed è distribuita in Italia da TV2000.

I protagonisti principali che danno volto alla famiglia Bach e ai suoi antagonisti sono: Devid Striesow (Johann Sebastian Bach), Verena Altenberger (Anna Magdalena Bach), Luise Aschenbrenner (Regina Bach), Daniel Christensen, Christina Große, Felix Hellmann, Lotta Herzog, Christoph Luser e Thorsten Merten.

Dove è stato girato?

Il film è stato girato interamente in Germania. Le ambientazioni sono state meticolosamente ricostruite per replicare l’atmosfera della Lipsia del 1734, la città dove Bach compose l’Oratorio di Natale. Le scene più significative si svolgono all’interno della storica Chiesa di San Thomas, luogo simbolo dell’attività del compositore e della musica sacra.

Trama del film Bach Il miracolo della musica

La narrazione si svolge nel dicembre del 1734 a Lipsia. Johann Sebastian Bach (Devid Striesow) vive un periodo di forte tensione e frustrazione: le rigide autorità cittadine contestano le sue scelte e gli impediscono di comporre la musica lirica che desidera. Di conseguenza, nonostante le pressioni e gli ostacoli imposti dal consigliere comunale Stieglitz (Thorsten Merten), Bach decide di dedicarsi con tutte le sue forze alla realizzazione del monumentale progetto dell’Oratorio di Natale.

Intanto, in questa impresa è sostenuto con amore e determinazione dalla moglie Anna Magdalena (Verena Altenberger) e dalla figlia Regina (Luise Aschenbrenner). Nonostante ciò, la famiglia lavora giorno e notte, in una corsa contro il tempo per completare la complessa composizione musicale. Perciò, il dramma personale si intensifica quando il figlio minore, Gottfried, scompare misteriosamente, mettendo a rischio la serenità e la concentrazione dei Bach. Poi, la musica diventa il rifugio del compositore contro le avversità. Quindi, il sostegno familiare è l’unica arma contro le autorità e le difficoltà. Eppure, la scomparsa del figlio getta un’ombra scura sulla creazione. Alla fine, il trionfo della musica è una vittoria per l’intera famiglia. Il film esplora il genio creativo di Bach, il suo coraggio di lottare per la sua arte e la forza dei legami familiari di fronte al dolore e alle avversità.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo del film, Bach, spinto dal suo genio e dall’amore per la musica, riesce a portare a termine con successo l’Oratorio di Natale, che viene eseguito trionfalmente nella Chiesa di San Thomas. La scomparsa del figlio Gottfried trova una soluzione, anche se drammatica, che rafforza il legame familiare e conferma, con un’emozione potente, la grandezza ineguagliabile del compositore. Il film si chiude con l’esaltazione della musica, presentata come un vero e proprio miracolo capace di superare ogni conflitto, dolore e limite umano.

Cast completo del film Bach Il miracolo della musica

Il cast riunisce attori tedeschi di primo piano, ciascuno con un ruolo definito e una grande intensità interpretativa. Di seguito l’elenco completo con attori e personaggi: