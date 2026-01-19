Lunedì 19 gennaio giunge al gran finale la soap opera turca Hercai Amore e Vendetta. Il titolo, che termina oggi con l’ultima puntata, prende il via alle ore 21:25 circa su Real Time.

Hercai Amore e Vendetta finale 19 gennaio, regista e dove è girata

Hercai Amore e Vendetta, prodotta da Banu Akdeniz, è una realizzazione originale della società Mia Yapim. La trama è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

La sceneggiatura è scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol. La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. In patria, il titolo ha esordito nel 2019 sull’emittente ATV, ottenendo ottimi ascolti.

In Italia, il titolo termina dopo quasi due anni di messa in onda. La prima puntata, infatti, è andata in onda, in tv, il 15 aprile del 2024.

Hercai Amore e Vendetta finale 19 gennaio, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta di lunedì 19 gennaio, i protagonisti continuano ad essere molto preoccupati per Azize. La donna, che nella scorsa puntata aveva fatto perdere le sue tracce facendo preoccupare tutti, è ritrovata da Cihan. La protagonista sta bene, ma è devastata psicologicamente a causa di tutto quel che è avvenuto, soprattutto la morte del figlio Hazar. Convinta di essere una persona negativa, capace di portare solo dolore a chi la circonda, ha deciso di proseguire la sua esistenza isolata dal mondo. A nulla sembrano servire i tentativi di farle cambiare idea, anche se ben presto la situazione è destinata a cambiare.

Spoiler finale

Intanto, durante Hercai Amore e Vendetta del 19 gennaio, Miran e Reyyan sono finalmente insieme e possono godersi la ritrovata serenità. I due si affezionano a Melek, una bambina della fondazione, che a causa dei traumi subiti nel suo passato ha smesso di parlare. I personaggi principali desiderano dare un futuro alla piccola e prendono una decisione: adottarla.

Hercai Amore e Vendetta finale 19 gennaio, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.