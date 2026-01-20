L’attesissimo adattamento cinematografico Un film Minecraft arricchisce la programmazione di Sky Cinema Family. Il regista Jared Hess dirige questa pellicola del 2025, che rappresenta il primo tentativo di trasposizione live-action del videogioco più popolare e venduto al mondo. L’opera si propone come una grande avventura per famiglie e porta la creatività infinita del gioco Mojang nel mondo reale. Infatti, il film mescola sapientemente attori in carne ed ossa con le iconiche ambientazioni a blocchi dell’Overworld, i temibili Creeper e le strutture fantastiche che hanno reso celebre il brand.

Regia, produzione e protagonisti del film Un film Minecraft

Jared Hess firma la regia e gestisce una macchina produttiva imponente. Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures guidano la produzione statunitense, collaborando strettamente con Mojang Studios, Domain Entertainment e Vertigo Entertainment. Inoltre, un cast stellare anima i personaggi. Jason Momoa interpreta il protagonista Garrett, portando la sua carisma sullo schermo. Accanto a lui, il leggendario Jack Black incarna Steve, figura iconica del gioco. Infine, Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Hansen e Jennifer Coolidge completano il gruppo degli interpreti principali.

Dove è stato girato?

La produzione ha svolto le riprese tra la Nuova Zelanda, il Canada e gli Stati Uniti. Nello specifico, il team ha utilizzato paesaggi naturali mozzafiato per dare una base realistica al mondo fantastico. Tuttavia, gli esperti di effetti visivi hanno fatto un ampio uso di CGI avanzata. Di conseguenza, hanno ricreato fedelmente l’Overworld, i diversi biomi, le creature quadrate e le strutture iconiche del videogioco, fondendo realtà e digitale in modo sorprendente.

Trama del film Un film Minecraft

La narrazione segue le vicende di quattro avventurieri improbabili: Garrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry, Natalie e Dawn. Improvvisamente, un misterioso portale risucchia il gruppo e lo catapulta nel bizzarro e cubico mondo di Minecraft. Inizialmente, i protagonisti faticano a comprendere le regole di questo universo assurdo. Tuttavia, scoprono presto che l’Overworld corre un grave pericolo. Infatti, il malvagio Drago dell’End minaccia di distruggere ogni cosa sul suo cammino.

Perciò, i quattro eroi devono adattarsi rapidamente. Nello specifico, devono imparare a sopravvivere alle notti pericolose, costruire rifugi complessi, combattere contro mob ostili e collaborare per sfruttare la creatività come arma. Così, il viaggio si trasforma in una missione epica per salvare il mondo a blocchi. Allo stesso tempo, essi cercano un modo per proteggere anche la loro realtà di provenienza, scoprendo il valore dell’ingegno e dell’amicizia.

Spoiler finale

Nelle battute conclusive, il gruppo affronta direttamente il Drago dell’End in una battaglia epica e spettacolare. Qui, i protagonisti combinano le abilità di crafting apprese con il puro coraggio. Fortunatamente, riescono a sconfiggere la minaccia. Ciononostante, il portale tra i mondi diventa instabile e rischia di chiudere i battenti per sempre. Dunque, i personaggi si trovano di fronte a una scelta difficile: tornare alla loro vita normale o restare nell’Overworld. Infine, la conclusione lascia chiaramente aperta la porta a un possibile sequel, suggerendo nuove avventure all’orizzonte.

Cast completo del film Un film Minecraft

Il cast riunisce star di Hollywood e giovani talenti, ognuno perfetto per il tono avventuroso del film: