A gennaio 2026 torna uno dei talent show più noti degli Stati Uniti e non solo. Stiamo parlando di Star Search, che torna a partire dal 20 gennaio, su Netflix.

Star Search Netflix, lo show in onda 22 anni dopo l’ultima edizione

Star Search è stato uno dei primi talent show ad essere mai andato in onda negli Stati Uniti. Ha debuttato nel 1983 ed è proseguito per dodici anni consecutivi, fino al 1995, portato al successo dal compianto Ed McMahon. Dopo alcuni anni di stop, nel 2003 arriva la decisione di rispolverare il format, che va in onda su CBS per due anni, con la conduzione di Arsenio Hall.

Negli ultimi ventidue anni, invece, nessuno ha più mostrato interesse a riproporre la trasmissione. Un periodo di stop molto lungo, interrotto solamente dalla piattaforma Netflix. Molti i talenti scoperti nella storia del programma: i più noti sono Christina Aguilera, Justin Timberlake e Britney Spears.

La messa in onda in diretta

Star Search, con l’approdo su Netflix, si rifà il look ma rimane, comunque, fedele a sé stesso. Al timone c’è Anthony Anderson, attore candidato ai Golden Globes ed Emmy Awards e noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista della sitcom Black-ish.

Tre i giudici coinvolti. La prima è Sarah Michelle Gellar, vincitrice di un Emmy Awards e nota in tutto il mondo per aver prestato il volto di Buffy nella celebre serie Buffy L’Ammazzavampiri. Il secondo giurato è Jelly Roll, cantante molto conosciuto soprattutto in patria. Il tavolo dei giudici è completato da Cristine Teigen, modella e conduttrice, già padrona di casa di America’s Next Top Model.

La nuova edizione di Star Search è composta da dieci puntate, in onda, in diretta su Netflix, il martedì ed il mercoledì. In Italia, lo show parte alle ore 03:00 di notte.

Star Search Netflix, per la prima volta la piattaforma propone un programma con televoto

L’arrivo di Star Search su Netflix è molto interessante soprattutto per il regolamento. Al centro delle varie puntate vi sono le esibizioni di giovani talenti, non solo cantanti ma anche ballerini, maghi e comici. Al termine di ogni performance, il concorrente è immediatamente valutato dalla giuria, ai cui esiti si aggiungono anche le preferenze del pubblico a casa.

Per la prima volta, Netflix propone uno show nel quale è presente il televoto. Tutti gli spettatori, compresi quelli del nostro paese, possono esprimere le loro preferenze, a patto che, ovviamente, abbiano un abbonamento attivo. Il tutto avviene semplicemente con il telecomando. Per la piattaforma OTT si tratta, dunque, di una novità molto importante, che potrebbe permette, in futuro, di puntare molto di più anche sugli show dal vivo.