Su Prime Video è disponibile Driver’s Ed, commedia on the road del 2026 diretta da Bobby Farrelly. Il film racconta il viaggio improvvisato di un gruppo di studenti che ruba l’auto della scuola guida per aiutare un compagno di classe a riconquistare la fidanzata, ormai al primo anno di college.

Il protagonista è Jeremy, un liceale romantico e insicuro che non accetta la distanza creatasi con Samantha. Convinto che un grande gesto possa salvare la loro relazione, prende una decisione folle: partire con i suoi amici verso il campus della ragazza, trascinando nell’impresa anche il loro istruttore di guida.

Regia, produzione e protagonisti del film Driver’s Ed

Driver’s Ed è diretto da Bobby Farrelly, regista noto per commedie come Scemo & più scemo, Tutti pazzi per Mary e Green Book. La sceneggiatura è firmata da Thomas Moffett e mescola commedia adolescenziale, avventura, amicizia e primi amori.

Il protagonista è Jeremy, interpretato da Sam Nivola. È un ragazzo all’ultimo anno di liceo, appassionato di cinema e convinto che la relazione con Samantha possa tornare quella di un tempo. Quando riceve segnali sempre più confusi dalla fidanzata, decide di affrontare la situazione di persona.

Con lui partono Evie, Aparna e Yoshi, tre compagni di corso molto diversi tra loro. Il loro piano, già assurdo in partenza, si complica quando sull’auto resta anche Mr. Rivers, l’istruttore della scuola guida interpretato da Kumail Nanjiani.

Nel cast c’è anche Molly Shannon nel ruolo della preside Fisher, impegnata insieme alla scuola a rintracciare i ragazzi e riportare indietro il veicolo.

Dove è stato girato?

Driver’s Ed è stato girato interamente in North Carolina, negli Stati Uniti. Le riprese hanno interessato soprattutto le contee di New Hanover, Pender e Brunswick, lungo la costa dello Stato.

Tra le location riconoscibili figurano l’area di Wilmington, il campus della University of North Carolina Wilmington, la Hoggard High School, Paul’s Place a Rocky Point, il Love Grove Bridge e il ristorante Buen Dia.

Nel film il viaggio dei ragazzi è diretto verso Chapel Hill, dove si trova l’università frequentata da Samantha. Le location del North Carolina vengono quindi utilizzate sia per la scuola di Jeremy sia per le tappe imprevedibili della sua fuga on the road.

Trama del film Driver’s Ed

La trama di Driver’s Ed segue Jeremy, studente dell’ultimo anno di liceo che vive con sempre maggiore ansia la relazione a distanza con la fidanzata Samantha. La ragazza ha iniziato il college e sembra ormai lontana dalla vita che condividevano prima.

Quando Samantha smette di rispondere con regolarità e lascia intendere che qualcosa è cambiato, Jeremy si convince di dover fare un gesto importante. Durante una lezione di scuola guida, ruba l’auto usata per le esercitazioni e parte verso il college della ragazza.

Con lui ci sono Evie, cinica e diretta; Aparna, brillante ma abituata a voler tenere tutto sotto controllo; e Yoshi, apparentemente più leggero e disinteressato rispetto agli altri. Sul mezzo rimane anche Mr. Rivers, l’istruttore, incapace di fermare quella fuga assurda.

Il viaggio si trasforma presto in una serie di imprevisti. I ragazzi vengono inseguiti dalla scuola, dalla polizia e finiscono coinvolti in situazioni sempre più caotiche, tra incontri improbabili, criminali da poco e deviazioni che allontanano Jeremy dal suo obiettivo iniziale.

Mentre il gruppo attraversa il North Carolina, Jeremy capisce però che il problema non è soltanto raggiungere Samantha. Deve affrontare la paura di essere lasciato indietro e accettare che l’amore, crescendo, può cambiare forma.

Spoiler finale

Nel finale di Driver’s Ed, Jeremy e i suoi amici riescono finalmente a raggiungere il college di Samantha. Il ragazzo si prepara a un grande gesto romantico, convinto di poter salvare la relazione con una dichiarazione e con il viaggio che ha organizzato.

La realtà, però, è diversa da quella che Jeremy aveva immaginato. Samantha non è diventata una persona cattiva e non vuole ferirlo, ma il college ha cambiato la sua vita e i suoi sentimenti. Il loro rapporto era già in crisi prima della partenza di Jeremy.

Jeremy comprende così che non può costringere Samantha a restare la ragazza che conosceva al liceo. La loro storia arriva alla fine, ma il protagonista non resta distrutto: il viaggio gli permette di crescere e di riconoscere il valore delle persone che gli sono rimaste accanto.

Il legame con Evie diventa più profondo, anche se il film non trasforma subito la loro intesa in una nuova relazione. Il finale preferisce lasciare spazio a un sentimento appena accennato, puntando soprattutto sulla maturazione di Jeremy e sull’amicizia nata durante il viaggio.

Cast completo del film Driver’s Ed

Il cast di Driver’s Ed è guidato da Sam Nivola, affiancato da giovani interpreti e da volti noti della commedia americana.