Alessandro Gassmann torna sul set. Il 14 settembre scorso, infatti, sono iniziate le riprese di Guerrieri 2 e di seguito vi sveliamo ciò che sappiamo.

Guerrieri 2 riprese, Bari fa da sfondo alle nuove puntate

Le riprese della seconda stagione di Guerrieri sono in corso di svolgimento in Puglia. In particolare, i set delle nuove puntate della produzione sono stati montati a Bari, che ha già accolto la troupe durante le registrazioni della prima stagione.

Le riprese di Guerrieri 2 dovrebbero durare alcune settimane, giungendo alla conclusione verso la fine dell’anno. Di conseguenza, per vedere sul piccolo schermo gli episodi inediti occorre attendere i primi mesi del 2027.

Come avvenuto per le precedenti puntate, anche quelle della seconda stagione saranno proposte in prima visione su Rai 1, oltre che in streaming e on demand su RaiPlay.

La trama ispirata al romanzo L’Orizzonte della Notte

La seconda stagione di Guerrieri avrà come sottotitolo L’Orizzonte della Notte, ovvero il nome del romanzo di Gianrico Carofiglio al quale è ispirata la trama. Al centro della storia torna il personaggio di Guido Guerrieri, avvocato protagonista della fiction.

Guerrieri, nel romanzo, affronta un momento molto difficile sul piano della sua vita privata. Il protagonista, infatti, si ritrova improvvisamente di nuovo single e, soprattutto, vive un profondo momento di lutto dopo la morte per malattia di Margherita, la sua ex.

Questa situazione getta il protagonista in un profondo stato di depressione e neanche il lavoro, che da sempre ha rappresentato un lenitivo per le sue sofferenze, sembra in grado di aiutarlo. Tutto cambia quando Guerrieri viene coinvolto in una indagine molto delicata: accetta di rappresentare Elvira, un’amica del ristoratore Ottavio, accusata di aver assassinato l’ex cognato Giovanni.

Guerrieri 2 riprese, il cast

Dal punto di vista del cast, il grande protagonista della seconda stagione di Guerrieri è Alessandro Gassmann, che presta il volto all’avvocato protagonista. Al suo fianco dovrebbero tornare a recitare nella fiction anche Ivana Lotito e Antonia Liskova, interpreti rispettivamente di Annapaola e Margherita, fidanzata ed ex moglie del personaggio principale.

La scelta della Rai di puntare nuovamente su Guerrieri è dovuta, senza dubbio, agli ottimi ascolti messi a segno dal titolo nelle quattro puntate della prima stagione, trasmesse sulla rete ammiraglia a marzo. La serie, infatti, ha appassionato una media di poco superiore ai 3 milioni e mezzo di telespettatori, con una share che ha toccato il 21,5%, risultando una delle produzioni seriali più seguite della passata stagione.