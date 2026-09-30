Notte prima degli esami 3.0 è una commedia italiana del 2026 diretta da Tommaso Renzoni, in onda su Sky Cinema Uno. A vent’anni dal film originale, racconta una storia nuova: Giulio Sabatini e i suoi compagni di liceo romano affrontano gli ultimi giorni prima della maturità, fra amori difficili, bugie e paura del futuro.

Giulio è convinto che la professoressa Martinelli lo abbia ammesso all’esame solo per umiliarlo. Per evitare la prova lui e gli amici tentano un piano improbabile, mentre i sentimenti del ragazzo per Sole mettono in crisi il legame con Cesare.

Regia, produzione e protagonisti del film Notte prima degli esami 3.0

La regia è di Tommaso Renzoni, al suo esordio nel lungometraggio. Renzoni firma anche la sceneggiatura con Fausto Brizzi, autore e regista del film del 2006. La produzione è di Italian International Film, con Rai Cinema e Buonaluna; le musiche sono di Bruno Zambrini e comprendono un brano originale di Ditonellapiaga, oltre alla canzone di Antonello Venditti che dà il titolo al film.

Tommaso Cassissa è Giulio Sabatini, studente brillante ma poco incline allo studio. Accanto a lui ci sono Cesare, Sole, Allegra e Giulia; Sabrina Ferilli interpreta la severa professoressa Martinelli.

Dove è stato girato Notte prima degli esami 3.0?

Il film è stato girato interamente a Roma, fra la fine di ottobre e l’inizio di dicembre 2025. Gli esterni mostrano soprattutto il Gianicolo, nel rione Trastevere, vicino ai resti della Quercia del Tasso e alla chiesa di Sant’Onofrio. Le scene scolastiche, le abitazioni dei ragazzi e la villa affacciata sulla spiaggia completano la geografia romana della storia.

Trama di Notte prima degli esami 3.0

Giulio Sabatini trascorre gli ultimi giorni di liceo cercando scorciatoie invece di preparare la maturità. L’ammissione decisa dalla professoressa Martinelli, soprannominata dagli studenti la Belva, gli sembra un tranello. Con Cesare e gli altri amici organizza allora un piano per addolcirla: farle credere di poter ritrovare Ivan Picchioni, il ragazzo che aveva amato ai tempi della scuola.

Il progetto coinvolge perfino un viaggio a Macerata e diventa sempre più difficile da controllare. Nel frattempo Giulio deve fare i conti con ciò che prova per Sole, fidanzata del suo migliore amico Cesare. Allegra vive una relazione che non la rappresenta più e incontra Giulia, mentre la notte prima dell’esame avvicina tutti al momento in cui non sarà più possibile nascondersi.

Notte prima degli esami 3.0, spoiler finale

La messinscena su Ivan Picchioni crolla e la professoressa Martinelli scopre l’inganno. Giulio comprende che non può superare la maturità, né affrontare le persone a cui vuole bene, continuando a mentire. Accetta quindi di farsi aiutare dalla docente a ripassare e affronta l’esame senza cercare un’altra via di fuga.

La verità cambia anche gli equilibri sentimentali: Cesare deve accettare la fine delle sue certezze con Sole, Giulio smette di nascondere ciò che sente e Allegra riconosce l’attrazione per Giulia. Il cameo di Antonello Venditti accompagna i ragazzi verso i cancelli della scuola e chiude il film sul valore del passaggio all’età adulta, più importante del voto stesso.

Cast di Notte prima degli esami 3.0