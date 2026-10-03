Sabato 3 ottobre, su Canale 5, va in onda la prima puntata di Tu Si Que Vales 2026. Lo show va in onda intorno alle 21:30, subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Tu Si Que Vales 2026 prima puntata, la novità alla conduzione

La prima, importante novità di Tu Si Que Vales 2026 riguarda la conduzione. Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e nello show dal 2021, non tornerà in studio. La ballerina, infatti, durante le registrazioni degli appuntamenti svolte in estate era impegnata come ballerina nel tour mondiale di Rosalia.

Al suo posto fa il suo ritorno sul piccolo schermo Elisabetta Canalis. L’ultima sua conduzione in un format italiano risale al 2024, quando ha guidato una puntata del GialappaShow. Confermati, invece, l’ex rugbista Martin Castrogiovanni e il lottatore Alessio Sakara.

La giuria è invariata

Nell’edizione di Tu Si Que Vales 2026, la cui prima puntata è proposta il 3 ottobre, non cambia la giuria. Sono chiamati a votare le varie performance Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Paolo Bonolis, che alla fine di ogni esibizione devono dire se il talento che hanno di fronte vale o non vale.

Nel programma si alternano diversi momenti di spettacolo: possono partecipare, infatti, artisti italiani e internazionali di varia natura, dai cantanti ai ballerini, passando per i maghi, gli equilibristi, i comici e gli attori. Il voto della giuria può essere confermato o ribaltato dalla giuria popolare. Se tutti i 100 membri dovessero esprimere un voto positivo, i quattro giudici potranno mandare il concorrente in questione direttamente in finale.

A guidare la giuria popolare c’è l’attrice Sabrina Ferilli, che anche nelle nuove puntate dovrà fare i conti con le incursioni del disturbatore Giovannino.

Tu Si Que Vales 2026 prima puntata, il lyp sinc

Anche a Tu Si Que Vales 2026 torna il torneo del lyp sinc. Ogni settimana ciascun giudice si esibisce sulle note delle grandi hit nazionali e internazionali insieme a un volto celebre del mondo del cinema, della televisione o del giornalismo. Se la messa in onda coincide con l’ordine delle registrazioni, nella prima puntata gli ospiti sono Alessandra Mussolini, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, gli attori Raoul Bova, Pierpaolo Spollon e Ambra Angiolini, oltre alla cantante Orietta Berti. Nella nuova edizione per la fase del lyp sinc è introdotta la figura del giudice speciale. In tale ruolo è presente Belen Rodriguez, che dunque torna nella trasmissione che ha condotto per nove edizioni consecutive.