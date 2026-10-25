Now You See Me 2 è un film del 2016 diretto da Jon M. Chu, proposto da 20 Mediaset. Il secondo capitolo della saga dei Quattro Cavalieri mescola thriller, commedia, azione e illusionismo. La durata è di circa 129 minuti. Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson e Dave Franco tornano in una storia che porta il gruppo tra New York, Macao e Londra.

Una nuova esibizione contro un imprenditore senza scrupoli si trasforma in una trappola. Costretti a rubare un dispositivo informatico, i maghi devono capire chi stia manipolando le loro mosse. L’ingresso di Daniel Radcliffe come antagonista introduce un avversario che considera la tecnologia uno strumento di controllo, mentre i Cavalieri cercano di trasformare l’inganno in una possibilità di riscatto.

Regia, produzione e protagonisti del film Now You See Me 2

La regia è di Jon M. Chu. La sceneggiatura è firmata da Ed Solomon, da un soggetto di Solomon e Peter Chiarelli. La produzione coinvolge Summit Entertainment e i produttori Bobby Cohen, Alex Kurtzman e Roberto Orci, con distribuzione Lionsgate. Il film prosegue la vicenda inaugurata dal capitolo del 2013 e conserva il meccanismo dei colpi spettacolari costruiti come numeri di prestigio.

Jesse Eisenberg interpreta J. Daniel Atlas, mentre Mark Ruffalo è Dylan Rhodes. Woody Harrelson interpreta sia l’ipnotista Merritt McKinney sia il fratello gemello Chase. Dave Franco è Jack Wilder. Lizzy Caplan entra nella squadra come Lula May, sostituendo Henley Reeves nella formazione dei Cavalieri. Morgan Freeman e Michael Caine tornano come Thaddeus Bradley e Arthur Tressler.

Dove è girato Now You See Me 2

Le riprese hanno utilizzato location nel Regno Unito e a Macao. A Londra figurano il Greenwich Market, l’Old Royal Naval College e il Farmiloe Building, impiegato per ambienti legati alla parte asiatica della storia. Le riprese fluviali coinvolgono inoltre il Tower Bridge e l’area del London Eye.

I Tilbury Docks, nell’Essex, hanno ospitato la sequenza della cassaforte calata in acqua, ambientata a Macao. Teddington è stato invece utilizzato per il flashback americano legato al padre di Dylan. Il film costruisce quindi il proprio viaggio internazionale combinando luoghi autentici con spazi britannici adattati a rappresentare altri Paesi.

Trama di Now You See Me 2

Dopo un periodo trascorso in clandestinità, i Quattro Cavalieri preparano il ritorno. Dylan li guida verso un’esibizione destinata a smascherare Owen Case, imprenditore tecnologico che sfrutta il proprio prodotto per raccogliere informazioni sugli utenti. L’azione deve rivelare una frode, ma qualcuno anticipa il gruppo e ne espone pubblicamente i segreti.

Durante la fuga i maghi vengono trasferiti a Macao. Qui incontrano Walter Mabry, un genio dell’informatica creduto morto, che li ricatta: per ottenere la libertà devono rubare un chip capace di penetrare sistemi informatici protetti. A sorvegliarli contribuisce Chase, il gemello di Merritt, la cui presenza rende ancora più insidioso il confronto.

Il furto richiede che i Cavalieri collaborino usando distrazioni, destrezza manuale e passaggi del dispositivo nascosto in una carta da gioco. La preparazione coinvolge anche il negozio di magia di Li e di sua nonna Bu Bu. Dietro la missione rimane però un problema: Atlas cerca maggiore autonomia da Dylan, esponendosi alle promesse di interlocutori dei quali non conosce la vera identità.

Il piano di Mabry nasconde inoltre una vendetta familiare. Walter è figlio di Arthur Tressler, l’imprenditore danneggiato dai Cavalieri nel primo film. Dylan viene catturato e rinchiuso in una cassaforte immersa nell’acqua, ripetendo il numero che costò la vita a suo padre, Lionel Shrike. Riesce a liberarsi, ma ha bisogno dell’intervento di Atlas per salvarsi.

Come finisce Now You See Me 2: il finale spiegato

I Cavalieri organizzano un’esibizione a Londra durante la notte di Capodanno. Mabry e Tressler credono di averli catturati e fatti salire su un aereo privato. Dopo aver ottenuto il chip, ordinano di gettare i prigionieri fuori dal velivolo. In realtà l’aereo non è mai decollato: l’intera cabina fa parte di un allestimento collocato su una chiatta sul Tamigi.

La falsa esecuzione permette ai maghi di registrare e trasmettere le ammissioni degli avversari. Walter, Arthur e Chase vengono consegnati alle autorità, mentre Dylan fornisce all’FBI le prove dei loro affari illeciti. Il dispositivo e il presunto rapimento sono diventati gli strumenti per rovesciare il ricatto iniziale davanti al pubblico.

A Greenwich arriva l’ultima rivelazione: Thaddeus Bradley appartiene all’Occhio ed era amico e collaboratore di Lionel Shrike. La loro rivalità pubblica era una messinscena. Dylan comprende così di aver costruito la propria vendetta su una verità incompleta. Thaddeus gli propone di raccogliere la sua eredità nell’organizzazione, mentre i Cavalieri accedono a una nuova parte del mondo segreto dell’Occhio.

Cast di Now You See Me 2