L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t è l’attesissimo film della saga dedicata ai maghi del crimine, in onda su Sky Cinema Uno. Diretto da Ruben Fleischer, il film segna il grande ritorno dei “Quattro Cavalieri”, pronti a stupire il mondo con nuovi numeri ai limiti dell’impossibile. La pellicola è disponibile per la visione anche on demand e in streaming su NOW, all’interno della sezione dedicata a Sky Cinema Uno.

A distanza di anni dalle loro ultime apparizioni pubbliche, gli illusionisti più ricercati dell’FBI tornano in scena per una missione globale che mescola alta tecnologia, prestidigitazione e spionaggio. Con un ritmo frenetico e colpi di scena continui, il film esplora il confine sottile tra realtà e trucco, dove l’occhio viene ingannato per servire una giustizia superiore.

Regia, produzione e protagonisti del film L’illusione perfetta

La regia passa nelle mani di Ruben Fleischer (già noto per Venom e Uncharted), che imprime alla saga un’estetica ancora più dinamica e spettacolare. La produzione è statunitense e vanta un cast stellare che vede il ritorno dei volti storici affiancati da importanti new entry del cinema internazionale:

Jesse Eisenberg : il carismatico J. Daniel Atlas.

: il carismatico J. Daniel Atlas. Woody Harrelson : il mentalista Merritt McKinney.

: il mentalista Merritt McKinney. Mark Ruffalo : l’agente (e mente) Dylan Rhodes.

: l’agente (e mente) Dylan Rhodes. Isla Fisher : Henley Reeves, che torna ufficialmente nel gruppo.

: Henley Reeves, che torna ufficialmente nel gruppo. Morgan Freeman : l’enigmatico Thaddeus Bradley.

: l’enigmatico Thaddeus Bradley. Daniel Radcliffe : il genio tecnologico Walter Mabry.

: il genio tecnologico Walter Mabry. Dave Franco : l’abile Jack Wilder.

: l’abile Jack Wilder. Lizzy Caplan: l’eccentrica Lula May.

Location internazionali: dove è stato girato?

Il film è una vera avventura cosmopolita, con riprese effettuate tra gli Stati Uniti, l’Europa e diverse metropoli asiatiche. I set spaziano dai modernissimi laboratori di alta tecnologia di Zurigo ai teatri storici di Londra e Las Vegas. La produzione ha utilizzato location reali per gli inseguimenti urbani, alternandole a imponenti ricostruzioni in studio per i numeri di magia più complessi, dove la scenografia stessa diventa parte integrante dell’illusione finale.

Trama del film L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t

I Quattro Cavalieri escono dall’ombra quando una nuova minaccia mette a rischio la sicurezza globale. Reclutati da un misterioso committente, J. Daniel Atlas, Henley Reeves, Merritt McKinney e Jack Wilder devono unire nuovamente le forze con Dylan Rhodes per mettere a segno il colpo più ambizioso della loro carriera: il furto del diamante reale più grande del mondo.

L’oggetto non è solo una gemma preziosa, ma contiene una tecnologia criptata capace di controllare i sistemi finanziari mondiali. Tra spettacoli pubblici utilizzati come diversivo e fughe acrobatiche, i Cavalieri dovranno affrontare Walter Mabry, un prodigio della tecnologia che intende usare la magia per scopi criminali. Per vincere, il gruppo dovrà orchestrare l’illusione definitiva, quella in cui il mondo intero guarda da una parte mentre la verità accade dall’altra.

Spoiler finale: l’ultimo trucco

Attenzione spoiler: Nel gran finale, i Cavalieri rivelano che l’intero furto del diamante era in realtà una trappola orchestrata per smascherare Walter Mabry e i suoi alleati corrotti davanti alle autorità internazionali. Grazie a un sistema di specchi e proiezioni olografiche su scala cittadina, il gruppo riesce a far credere di essere stato catturato, per poi apparire indenne mentre la polizia arresta i veri colpevoli. Il diamante viene restituito, ma con un tocco “magico”: si scopre essere una replica perfetta, mentre l’originale viene inviato all’Occhio, l’organizzazione segreta che guida i Cavalieri, lasciando intendere che il loro lavoro sia appena iniziato.

Cast completo del film L’illusione perfetta – Now You See Me: Now You Don’t