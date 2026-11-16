Piedone-Uno-sbirro-a-Napoli-2-diretta-conferenza-stampa-trama

Lunedì 16 novembre, dalle 12:00, seguiremo in diretta la conferenza stampa di Piedone Uno sbirro a Napoli 2. Produzione originale di Sky Studios, Wildside e Titanus Production, la seconda stagione, diretta da Alessio Maria Federici, debutta su Sky Cinema il 23 novembre prossimo, dalle ore 21:10.

Nelle tre nuove puntate, dalla durata di 90 minuti ciascuna, i protagonisti Vincenzo Palmieri (Salvatore Esposito), Sonia Ascarelli (Silvia D’Amico) e Michele Noviello (Fabio Balsamo) sono impegnati in nuove indagini sempre più complesse. Sullo sfondo Palmieri continua a dare la caccia al boss latitante Edoardo Iodice e Ascarelli affronta le conseguenze del possibile tradimento del suo mentore, il vicequestore Enrico Ruotolo.

Piedone Uno sbirro a Napoli 2 diretta conferenza stampa, le parole degli attori

Prende il via la conferenza stampa di Piedone Uno sbirro a Napoli 2. Il primo a intervenire è Salvatore Esposito: “Torniamo con una consapevolezza diverse. L’obiettivo era chiaro da subito: omaggiare Bud Spencer ma dare vita a una serie capace di avere vita propria. Nella seconda stagione abbiamo aggiustato il tiro là dove serviva e secondo me il pubblico si divertirà. Tutti i personaggi sono ben raccontati. Il Piedone di Bud era una sorta di supereroe, mentre Palmieri è un essere umano con le fragilità e gli errori. Nelle nuove puntate ci saranno delle scene action molto intense”.

Sonia Ascarelli prosegue: “Io, Salvatore e Fabio abbiamo formato un bel trio, che ci permette di scherzare maggiormente nel set. Alcune cose erano già scritte, ma ogni tanto aggiungevamo qualcosa“. Fabio Balsamo: “Michele Noviello ha provato a fare molte cose ma ha sempre fallito. Non voleva fare il poliziotto, ma grazie a Palmieri ha recuperato la voglia di essere sé stesso. Nella seconda stagione c’è una maggiore interazione fra il mio personaggio e quello di Salvatore Esposito, che formano una sorta di coppia di fatto sia sul lavoro che sulla vita privata“.

Le dichiarazioni del regista

La conferenza stampa di Piedone Uno sbirro a Napoli 2 prosegue con le dichiarazioni del regista Alessio Maria Federici: “Gli sceneggiatori hanno fatto maturare la serie in questa seconda stagione, costruita per andare a chiudere questo percorso. Abbiamo deciso di rendere il tutto un pochino più crudo. Nella serie c’è molta umanità perché costa meno dell’action (ride, ndr). Nel cinema servono gli eroi positivi ma anche quelli negativi”.

Lo sceneggiatore Peppe Fiore racconta: “L’obiettivo della seconda stagione era di avere come ospite Giuseppe Barbero, ma il budget di Sky non ce lo ha permesso, quindi speriamo di avere una terza stagione per poterlo accogliere nella famiglia di Piedone (ride, ndr). Come sceneggiatori abbiamo cercato di adattarci a quanto visto in onda nella prima stagione, ma il dna rimane quello: mettere insieme un racconto reale e preso dalla cronaca e un’identità quasi da fumetto di supereroe. Abbiamo cercato da subito di smarcare la serie dalla criminalità organizzata. Napoli è una realtà stratificata ed è un laboratorio a cielo aperto di comunità e noi ci siamo voluti concentrare sugli esseri umani che stanno insieme“.

Interviene Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer e sceneggiatore: “Quando mio padre vedeva Salvatore Esposito a Gomorra rimaneva sempre colpito e diceva che ‘era uno forte’. Siamo molto soddisfatti del risultato finale del nuovo ciclo di film”.

Piedone Uno sbirro a Napoli 2 diretta conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa di Piedone Uno sbirro a Napoli 2 iniziano le domande dei giornalisti. Gli attori sono interrogati sui difetti dei loro colleghi. Per Esposito, Balsamo è un po’ “pigro” mentre Sonia è “ligia alle regole”. Secondo D’Amico, invece, Fabio è “introspettivo” ed Esposito “è molto generoso e ti riempie di cibo“.

Fabio Balsamo definisce “un rapporto equilibrato e un amore rispettoso” quello fra Noviello e Cecile (interpretata da Gaia Scodellaro). Pedersoli sul rapporto fra il padre e il personaggio di Piedone: “Bud non si prendeva mai troppo sul serio, ma era molto legato a Piedone, anche perché era il primo grande successo ottenuto da solista, senza Terence Hill. Esposito ha avuto un approccio d’affetto molto sincero e di grande rispetto e questa è una cosa che apprezzo molto”.

Peppe Fiore, a domanda diretta, introduce le novità della seconda stagione: “Il format è il medesimo e ai casi, costruiti sui temi d’attualità legati a Napoli come l’overtourism, si uniscono le storie personali dei personaggi. Le maggiori introduzioni rispetto alla prima stagione riguardano le dinamiche relazionali fra i protagonisti. Un personaggio sul quale abbiamo lavorato molto è Silvia D’Amico. Per lei abbiamo dovuto lavorare per costruire una vita al di fuori del commissariato“.