Venerdì 26 dicembre, Real Time propone la prima puntata di Vado a vivere in Sicilia La mia casa a 1 euro. Lo show è proposto dalle ore 21:20 circa.

Vado a vivere in Sicilia La mia casa a 1 euro, protagonista Lorraine Bracco

Vado a vivere in Sicilia La mia casa a 1 euro, titolo italiano dell’originale My Big Italian Adventure, è una produzione originale di Discovery Studios. Il programma è composto da tre puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 45 minuti. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli appuntamenti anche in streaming ed on demand mediante l’emittente Discovery+.

Al centro di Vado a vivere in Sicilia c’è Lorraine Bracco. Si tratta di un’attrice originaria degli Stati Uniti decisamente molto famosa a livello internazionale. Quest’ultima, infatti, ha preso a parte a serie tv come Blue Bloods, Rizzoli & Isles ed I Soprano.

L’acquisto di una casa a Sambuca

Vado a vivere in Sicilia La mia casa a 1 euro parte con la decisione della protagonista di iniziare un nuovo capitolo di vita in Italia. Bracco, infatti, ha deciso di andare alla scoperta delle sue radici italiane ed ha scelto, per questo, di trasferirsi in Sicilia.

In particolare, dopo aver lasciato New York, è approdata nella parte occidentale dell’isola, più precisamente a Sambuca. Un borgo, quest’ultimo, che ha una storia che affonda a migliaia di anni fa e che conta poco più di 6 mila residenti. Un posto “magico”, come lo descrive la protagonista, che ha aderito ad una iniziativa orientata al ripopolamento del territorio: la vendita di case al prezzo simbolico di un euro.

Vado a vivere in Sicilia La mia casa a 1 euro, la ristrutturazione della villa

Lorraine Bracco, durante il primo appuntamento di Vado a vivere in Sicilia, si reca nel paese ed incontra il sindaco, che spiega i vari dettagli dell’iniziativa. Per finalizzare la compravendita, infatti, vi sono dei requisiti specifici, ovvero il versamento di una caparra di 5 mila euro e l’impegno ad operare una ristrutturazione dell’immobile entro tre anni.

A seguire, la protagonista inizia un tour del paese, alla scoperta delle varie abitazioni disponibili ad un euro. Dopo una serie di visite, l’attrice individua l’immobile a lei più adatto ed inizia a progettare il restauro, che coinvolge anche una casa adiacente, anch’essa acquistata. Tuttavia, i lavori, ben presto, si dimostrano essere decisamente più complessi rispetto alle aspettative iniziali di Lorraine Bracco.