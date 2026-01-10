L’attesa è finalmente terminata per gli appassionati del thriller. Infatti, The Night Manager 2 debutta ufficialmente nel catalogo di Prime Video. Questa nuova stagione della celebre serie riporta Tom Hiddleston al centro dell’azione dopo quasi un decennio di assenza. In particolare, l’attore interpreta nuovamente il carismatico Jonathan Pine in una storia completamente inedita. Inoltre, gli eventi si svolgono otto anni dopo la conclusione del primo capitolo. Di conseguenza, intrighi internazionali, complesse dinamiche geopolitiche e minacce letali definiscono questo attesissimo ritorno sugli schermi globali.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv The Night Manager 2

David Farr crea la serie, mentre il regista vincitore del BAFTA Geoffrey Sax dirige gli episodi con grande maestria tecnica. Amazon MGM Studios e BBC producono il progetto congiuntamente. Pertanto, la narrazione si sposta dinamicamente tra Londra, la Colombia e altre località esotiche. Tom Hiddleston, Diego Calva, Camila Morrone, Olivia Colman e Alistair Petrie guidano il cast principale. Essi offrono performance intense che arricchiscono la profondità dei rispettivi personaggi.

Dove è stata girata?

La troupe ha svolto le riprese tra il Regno Unito, la Colombia e il Sud America. Nello specifico, le location chiave includono:

Londra , che ospita le scene legate all’unità MI6 e alla sorveglianza.

, che ospita le scene legate all’unità MI6 e alla sorveglianza. Bogotá e le zone rurali della Colombia , che offrono scenari mozzafiato.

e le zone rurali della , che offrono scenari mozzafiato. vari ambienti urbani e portuali che illustrano il traffico d’armi.

Inoltre, Prime Video conferma che le sequenze colombiane risultano centrali per lo sviluppo della trama.

Trama della serie tv The Night Manager 2

Otto anni trascorrono dagli eventi drammatici della prima stagione. Attualmente, Jonathan Pine (Tom Hiddleston) vive sotto copertura a Londra. Egli utilizza una nuova identità, ovvero quella di Alex Goodwin. Nello specifico, lavora come ufficiale MI6 di basso livello e gestisce una tranquilla unità di sorveglianza. Tuttavia, la sua routine cambia drasticamente. Improvvisamente, egli riconosce un ex mercenario fedele a Richard Roper, l’uomo che aveva contribuito a incastrare in passato.

Pertanto, questa scoperta lo trascina in una missione pericolosa. Di conseguenza, il protagonista viaggia verso la Colombia. Qui, egli si infiltra nell’organizzazione criminale del temibile trafficante d’armi Teddy Dos Santos (Diego Calva). Successivamente, incontra Roxana Bolaños (Camila Morrone). Lei appare come una donna affascinante ma ambigua. Probabilmente, Roxana possiede le informazioni necessarie per smascherare l’intera rete. Inoltre, Pine deve mantenere la sua copertura intatta mentre il pericolo aumenta costantemente e i nemici si moltiplicano.

Spoiler finale

Nel finale di stagione, Pine scopre la verità scioccante. Infatti, l’operazione gestita da Teddy Dos Santos fa parte di un vasto complotto internazionale. Dunque, l’obiettivo consiste nel destabilizzare un’intera nazione sovrana. Nel frattempo, il ruolo di Pine sotto copertura diventa estremamente rischioso. Perciò, egli deve scegliere tra il completamento della missione e la propria sopravvivenza fisica. Infine, la chiusura lascia chiaramente aperta la porta per una terza stagione, come suggeriscono le fonti stampa.

Cast completo della serie tv The Night Manager 2

Il cast riunisce volti storici amati dai fan e nuovi ingressi interessanti che ampliano l’universo narrativo: