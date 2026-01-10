Sabato 10 gennaio, Real Time propone la puntata Pazienti ostinati di Dottor Hekim Medico Geniale. Il titolo prende il via alle ore 21:25 circa.

Dottor Hekim Medico Geniale Pazienti ostinati, regista e dove è girata

Realizzata dalle società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures, la trama della puntata odierna è scritta da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. La regia, invece, è firmata da Semih Bagci.

L’episodio che è trasmesso oggi dalla rete Discovery è il nono della seconda stagione ed ha una durata, come sempre, pari a circa due ore. Oltre che in televisione, è possibile seguire gli appuntamenti anche su Discovery+. Qui, infatti, sono rilasciati, solo a pagamento, con una settimana di anticipo rispetto alla normale programmazione tv.

L’appuntamento della scorsa settimana ha ottenuto una share dell’1,1%.

Dottor Hekim Medico Geniale Pazienti ostinati, la trama

Nel corso della puntata di Dottor Hekim Medico Geniale in onda oggi, sabato 10 gennaio, il protagonista è raggiunto, fuori casa, da una sua vecchia conoscenza. Si tratta di un ragazzo che, convinto di avere problemi di salute, da qualche tempo chiede in maniera insistente di poter essere visitato.

Hekim, tuttavia, oppone resistenza. Dopo l’ennesima visita, i due hanno una colluttazione, in seguito alla quale il degente va in shock anafilattico. Trasportato in ospedale, Ipek obbliga il protagonista a parlare con Selin: qualora il paziente lo denunciasse per aggressione, infatti, rischierebbe di avere gravi problemi con la giustizia.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento denominato Pazienti ostinati, il caso del degente costringe Selin ed Hekim a passare del tempo insieme. Dopo una iniziale diffidenza, i due sembrano riuscire a ritrovare una certa alchimia.

Il protagonista, intanto, è costretto, per evitare conseguenze, a prendersi cura del paziente. Il sospetto iniziale è che quest’ultimo soffra di HIV e che possa aver avuto una crisi a causa delle basse difese immunitarie. Ben presto, però, tali convinzione vengono meno ed emerge una verità decisamente differente rispetto a quella ipotizzata inizialmente. Infine, sono all’orizzonte dei possibili problemi per Zeynep.

Dottor Hekim Medico Geniale Pazienti ostinati, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di sabato 10 gennaio di Dottor Hekim Medico Geniale, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.

Timucin Esen: Ates Hekimoglu;

Okan Yalabik: Orhan Yavuz;

Ebru Ozkan: Ipek Tekin;

Kaan Yildirim: Mehmet Ali Caglar;

Aytac Sasmaz: Erme Acar;

Damla Colbay: Zeynep Can.