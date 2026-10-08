Nella puntata di mercoledì 7 ottobre 2026 di Reazione a Catena, il game show preserale di Rai 1 condotto da Pino Insegno, è arrivato un nuovo cambio della guardia. A conquistare il titolo sono stati I Mici Amici, squadra composta da Antonio, Giovanna ed Elisa.

Il trio arriva da Reggio Emilia ed è formato da una coppia e da una loro amica. Il nome della squadra richiama la passione per i gatti, anche se in puntata è emersa una curiosità che ha subito divertito lo studio: una delle concorrenti sarebbe allergica proprio ai gatti.

I Mici Amici hanno battuto le campionesse uscenti, Le Suocere, ovvero Laura, Marta e Rita, provenienti dai Castelli Romani. Dopo la vittoria all’Intesa Vincente, Antonio, Giovanna ed Elisa sono arrivati all’Ultima Catena e sono riusciti a indovinare la parola finale, vincendo 2.375 euro in gettoni d’oro.

I Mici Amici: la sfida contro Le Suocere a Reazione a Catena

I Mici Amici hanno conquistato il titolo battendo le campionesse uscenti, Le Suocere. La squadra composta da Laura, Marta e Rita aveva conquistato il pubblico grazie al legame familiare tra mamma, figlia e suocera e alla vittoria ottenuta all’Ultima Catena con la parola “Online”.

Nella puntata del 7 ottobre 2026, però, il loro percorso si è interrotto. A sfidarle sono arrivati Antonio, Giovanna ed Elisa, tre concorrenti di Reggio Emilia che si sono presentati con un nome immediato e simpatico: I Mici Amici.

Il nome della squadra ha incuriosito Pino Insegno, soprattutto quando è emerso il dettaglio dell’allergia ai gatti. Il conduttore ha giocato su questa contraddizione, trasformando la presentazione in uno dei momenti più leggeri della puntata.

La sfida è stata vivace e ha visto i nuovi arrivati riuscire a superare Le Suocere nella fase decisiva del gioco, conquistando così il titolo di nuovi campioni di Reazione a Catena.

Ultima Catena: vincita da 2.375 euro per I Mici Amici

I Mici Amici hanno iniziato la loro prima Ultima Catena da campioni con l’obiettivo di chiudere subito la serata con una vincita.

Il percorso finale non è stato semplice. Tra dimezzamenti e scelte prudenti, il montepremi si è progressivamente ridotto, fino ad arrivare alla cifra finale di 2.375 euro. Nonostante il bottino non altissimo, Antonio, Giovanna ed Elisa sono rimasti concentrati fino all’ultima parola.

Nel momento decisivo, i nuovi campioni hanno ragionato sugli indizi a disposizione e hanno deciso di dare la risposta finale. La soluzione si è rivelata corretta e I Mici Amici hanno così vinto 2.375 euro in gettoni d’oro, iniziando il loro percorso nel programma con una prima soddisfazione concreta.

Per il trio di Reggio Emilia si tratta quindi di un debutto positivo: titolo conquistato, campionesse uscenti battute e prima vincita già messa in cassaforte.

Reazioni social: il dettaglio dell’allergia fa sorridere il pubblico

La vittoria de I Mici Amici ha subito attirato l’attenzione del pubblico di Reazione a Catena. Il nome della squadra, già di per sé molto riconoscibile, ha fatto sorridere ancora di più quando è emerso il dettaglio dell’allergia ai gatti.

Sui social diversi spettatori hanno commentato con ironia la contraddizione tra il nome del trio e la curiosità raccontata in puntata. Pino Insegno ha colto subito l’occasione per scherzare con i concorrenti, rendendo il momento ancora più memorabile.

Il pubblico ha seguito con interesse anche la fine del percorso de Le Suocere, che avevano portato in studio simpatia, familiarità e un’identità molto forte. Il passaggio di testimone ai Mici Amici conferma però il periodo di grande rotazione tra i campioni, con squadre che si alternano rapidamente al centro dello studio.

Reazione a Catena: chi sono I Mici Amici

I Mici Amici sono i nuovi campioni di Reazione a Catena nella puntata di mercoledì 7 ottobre 2026. La squadra è composta da Antonio, Giovanna ed Elisa.

I tre concorrenti vengono da Reggio Emilia. Secondo le informazioni disponibili, si tratta di una coppia e di una loro amica.

Antonio è uno dei componenti del trio.

Giovanna fa parte della squadra ed è legata ad Antonio.

Elisa completa il gruppo dei nuovi campioni.

Il nome I Mici Amici richiama la passione per i gatti, anche se proprio durante la puntata è emersa la curiosità dell’allergia di una delle concorrenti. Al momento non sono state rese note le età precise dei tre concorrenti.

Alla loro prima Ultima Catena hanno vinto 2.375 euro e torneranno nella prossima puntata come campioni in carica.