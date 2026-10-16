Cuori in gioco è un film televisivo del 2023, di genere commedia romantica, in onda su Tv8. Il titolo originale è Hearts in the Game. Diretto da Stacey N. Harding, ha come protagonisti Erin Cahill e Marco Grazzini e dura circa 82 minuti. La vicenda mette in contatto una specialista delle pubbliche relazioni e un campione di baseball che deve recuperare la fiducia del pubblico.

Il nuovo cliente di Hazel Miller è anche il ragazzo che le ha spezzato il cuore al liceo. L’incarico professionale costringe entrambi a tornare nei luoghi della giovinezza e a confrontarsi con ciò che non si erano mai detti. La reputazione sportiva diventa così il punto di partenza per una storia che affronta anche il dolore e la difficoltà di chiedere aiuto.

Regia, produzione e protagonisti del film Cuori in gioco

La regia è firmata da Stacey N. Harding, mentre la sceneggiatura è di Shelby Blake Bartelstein. Il film è una produzione Two 4 The Money Media per Hallmark Channel. Kim Arnott è la produttrice; fra i produttori esecutivi figurano anche Suzanne Arnott e Kate Gajdosik. La fotografia è di Jesse D. E. Young e il montaggio di Jason King.

Erin Cahill interpreta Hazel Miller, professionista abituata a gestire l’immagine degli altri con precisione. Marco Grazzini è Diego Vasquez, il lanciatore che non vuole parlare del proprio momento più difficile. Donia Kash interpreta Jax, mentre Bethany Brown è la giornalista Morgan Lucas. Il contrasto fra comunicazione pubblica e vita privata guida tanto la trama professionale quanto il riavvicinamento sentimentale.

Dove è girato Cuori in gioco

Cuori in gioco è stato girato nella Columbia Britannica, in Canada, fra febbraio e marzo 2023. Le location comprendono Vancouver, Maple Ridge e Mission. A Mission è stato utilizzato anche il Rocko’s Diner, che compare come tavola calda nel racconto.

La storia è invece ambientata fra New York e la cittadina d’origine dei protagonisti in Ohio. Le location canadesi rappresentano quindi luoghi statunitensi. Il ritorno a casa permette di cambiare il ritmo del rapporto: lontani dagli incontri di lavoro e dalle pressioni della stampa, Hazel e Diego ritrovano persone capaci di ricordare chi erano prima delle rispettive carriere.

Trama di Cuori in gioco

Hazel Miller ha costruito una carriera nelle pubbliche relazioni e vuole far crescere la propria attività. Le viene proposto di aiutare Diego Vasquez, un lanciatore di alto livello rimasto bloccato sul monte durante la decisiva Gara 7 delle World Series. Il suo silenzio sull’accaduto rende difficile convincere una nuova squadra a puntare su di lui.

L’incontro riapre una ferita personale. Diego e Hazel erano fidanzati da adolescenti, ma lui la lasciò senza spiegarle cosa stesse vivendo. Accettare l’incarico richiede di separare la delusione privata dalle esigenze del cliente, mentre Diego deve imparare a fidarsi della persona che conosce anche la sua storia precedente al successo.

Hazel organizza un servizio con Morgan Lucas e accompagna Diego nella loro città natale. L’idea è raccontare il campione attraverso le sue origini, ma la giornalista vuole capire anche perché abbia perso il controllo durante la partita. Per Diego, quel tema rimane un limite invalicabile.

Il ritorno in Ohio riporta Hazel anche dall’amica Karlee e riavvicina Diego allo zio Carlos. Fra ricordi, conversazioni e tempo trascorso insieme, emerge il peso della morte della madre del giocatore. La fiducia ritrovata entra però in crisi quando Diego scopre che l’intervista avrebbe dovuto affrontare proprio l’episodio che lui vuole proteggere.

Come finisce Cuori in gioco: il finale spiegato

Diego ha avuto un attacco di panico durante la partita, nel quindicesimo anniversario della morte della madre. Anche il mancato incontro con Hazel al ballo del liceo era legato alla scoperta della malattia materna. Il silenzio aveva impedito a entrambi di comprendere ciò che era successo.

Hazel rinuncia all’articolo pur di rispettare la riservatezza di Diego. Quando lui lo scopre, riconosce di averla giudicata ingiustamente e sceglie di parlare direttamente con Morgan. Racconta il proprio dolore e l’importanza di Hazel, trasformando l’intervista in una testimonianza sincera.

Hazel e Diego tornano insieme a New York. Lui ottiene un posto nei Mets e disputa una partita senza concedere valide; lei segue anche la carriera letteraria di Karlee. Il lieto fine si costruisce sulla fiducia: Diego può tornare a giocare senza dover nascondere la propria vulnerabilità, mentre Hazel ricompone il rapporto fra ambizione e affetti.

Cast di Cuori in gioco