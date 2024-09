Stasera in tv venerdì 13 settembre 2024, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 13 settembre 2024. Su Rai3, il film Maria e l’amore, con Karin Viard. Su Rete 4, l’attualità con il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 13 settembre 2024, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova edizione del programma musicale Tim Music Awards. Stasera e domani l’Arena di Verona ospita l’edizione 2024 dei Premi della Musica. Tra gli artisti che saliranno sul palco, Annalisa, Tananai, Gaia, Tony Effe, Angelina Mango, Emma, Alessandra Amoroso, The Kolors, Elodie, Mahmood. Padroni di casa per la 13° volta, Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale OSN – Concerto della Memoria. Viene riproposto il concerto per la Giornata della Memoria del 2023. In programma, “Un sopravvissuto di Varsavia” di Schonberg, di cui ricorrono i 150 anni dalla nascita, e Sinfonia n. 7 di Mahler. Dirige Fabio Luisi.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. La morte di Sharon Verzeni, la barista 33enne di Terno d’Isola (Bergamo) uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio, è uno dei casi approfonditi da Gianluigi Nuzzi nella prima puntata della nuova edizione. In studio, come sempre dal 2013, ritroviamo anche Alessandra Viero.

Su Canale 5, alle 21.20, la soap Endless Love. Tarik, ubriaco e disperato, annuncia di essere rovinato, e di non sapere più come liberarsi degli usurai. Kermal (Burak Ozcivit) decide di aiutarlo ma lui rifiuta. Tarik pensa di essere in quella situazione solo perché Ayahn vuole umiliare Kemal in modo che si presenti da lui a perorare la causa del fratello.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Anche per la squadra agli ordini di “Zoro”, al secolo Diego Bianchi, le vacanze sono finite, ed è arrivato il momento di tornare a raccontare l’attualità e la politica di casa nostra con competenza, ma senza mai rinunciare all’ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Pechino Express. Da stasera in chiaro l’edizione 2024 del reality condotto da Costantino della Gherardesca. Otto le coppie in gara che nella 1° puntata devono percorrere 288 km in Vietnam. E già in partenza, per recuperare mappe e zaini, avevano una missione.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Enrico Brignano Show. In prima tv free godiamoci lo spettacolo di Enrico Brignano al primo contatto con il pubblico dopo la pandemia. Con la sua consueta ironia, ripercorre difficoltà e abitudini incontrate durante l’eccezionale periodo.

Su Real Time, alle 21.30, il talent Bake Off Italia: Dolci in forno. Seconda puntata della nuova stagione del talent condotto da Benedetta Parodi. Stasera ultima serata di selezione per stabilire chi saranno i 14 concorrenti che si sfideranno in gara dalla prossima settimana

I film di questa sera venerdì 13 settembre 2024

Su Rai3, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Lauriane Escaffre, Yvo Muller, Maria e l’amore, con Karin Viard. Maria (Karin Viard), che lavora per una ditta di pulizie e ha grandi sogni, tiene sempre con sé un quaderno in cui, da 25 anni, appunta in segreto le sue poesie. Mentre pulisce le aule di una scuola d’arte a Parigi, incontra il guardiano Hubert, che le apre un mondo diverso, fatto di libertà e creatività.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’avventura del 2003, di Gore Verbinski, La maledizione della prima luna, con Johnny Depp, Keira Knightley. Caraibi, XVIII secolo. Elizabeth Swann (Keira Knightley), figlia del governatore inglese, viene rapita dal capitano Barbossa (Geoffrey Rush). Sulle sue tracce si lanciano il pirata Jack Sparrow (Johnny Depp), che ha un conto aperto con Barbossa, e Will Turner (Orlando Bloom), che ama la ragazza.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1978, di Ermanno Olmi, L’albero degli zoccoli, con Luigi Ornaghi, Omar Brignoli. Tra l’autunno del 1897 e l’estate del 1898 quattro famiglie trascorrono, apparentemente in modo tranquillo, la loro vita in una cascina della campagna bergamasca.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 1994, di Jan De Bont, Speed, con Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock. Un dinamitardo mette una bomba su un autobus. L’ordigno esploderà se l’autista non terrà una velocità superiore alle 50 miglia orarie. L’agente Traven tenta un’azione disperata.

Iris – La5 – Cine34

Su Iris, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Clint Eastwood, Il corriere – The Mule, con Clint Eastwood, Bradley Cooper. Earl Stone, un anziano orticoltore irascibile, si trova in gravi difficoltà finanziarie. Per racimolare un po’ di denaro, l’uomo diventa il corriere della droga di un cartello messicano.

Su La5, alle 21.10, il film commedia del 1995, di Jon Turteltaub, Un amore tutto suo, con Sandra Bullock, Bill Pullman. Lucy soccorre un giovane, del quale è segretamente innamorata, aggredito da alcuni teppisti. In ospedale viene scambiata dai familiari per la sua fidanzata.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1983, di Carlo Vanzina, Sapore di mare, con Jerry Calà, Marina Suma. Forte dei Marmi, 1964. L’estate vede nascere piccoli e grandi amori. Dopo diciotto anni, lo stesso gruppo di ragazzi si ritrova in Versilia, ma ritornano i ricordi del passato.

Stasera in tv venerdì 13 settembre 2024, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2015, di Stefano Sollima, Suburra, con Pierfrancesco Favino, Alessandro Borghi. Alcuni speculatori edilizi intendono trasformare il litorale romano in un paradiso del gioco d’azzardo. Ma, per realizzare il progetto, serve l’appoggio di politici corrotti e boss.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2014, di James Marsh, La teoria del tutto, con Eddie Redmayne. La vita del celebre astrofisico Stephen Hawking. Colpito giovanissimo da una grave malattia degenerativa, riuscirà a superare le difficoltà con l’appoggio della moglie Jane.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2015, di Nicolas Vanier, Belle & Sebastien – L’avventura continua, con Félix Bossuet. Sebastien attende con ansia il ritorno di Angelina. La giovane, però, è rimasta vittima di un incidente e data per morta. Sebastien non si rassegna all’idea e decide di andarla a cercare.