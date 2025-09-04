Da BellaMa a Portobello: per Valeria Marini è atteso un periodo decisamente molto fortunato dal punto di vista lavorativo. Di seguito vi sveliamo i dettagli dei nuovi progetti della showgirl.

Valeria Marini BellaMa Portobello, l’impegno nella produzione di Marco Bellocchio

A comunicare ufficialmente la partecipazione di Valeria Marini alla serie tv Portobello è la stessa showgirl. Quest’ultima ha partecipato alla Mostra del Cinema di Venezia, dove era in corso la presentazione in anteprima della produzione. Portobello, realizzata dalla HBO, racconta la storia di Enzo Tortora ed è diretta da Marco Bellocchio.

Marini, dialogando con il Corriere della Sera, ha affermato: “Ho fatto un bellissimo cameo nella serie Portobello. Non posso dire niente, però per me è un onore prendere parte a un progetto così importante, cinematograficamente e socialmente, e per aver lavorato con il maestro Marco Bellocchio“.

Secondo le indiscrezioni potrebbe interpretare Moira Orfei

Al momento, dunque, non vi sono certezze in merito al personaggio che interpreterà Valeria Marini. Tuttavia, secondo le indiscrezioni, la showgirl avrà il compito di prestare il volto a Moira Orfei. La regina italiana ed internazionale del circo potrebbe essere omaggiata proprio da Bellocchio all’interno della serie Portobello.

Per Valeria Marini si tratta di un ritorno nel ruolo di attrice. L’ultimo impegno dietro la macchina da presa risale allo scorso anno, quando la showgirl ha partecipato alla pellicola Il magico mondo di Billie, diretta da Francesco Cinquemani.

Al momento, non è nota la data nella quale sarà disponibile alla visione Portobello. Quel che è certo è che uscirà, negli Stati Uniti, su HBO Max. In Italia, potrebbe essere proposta da Sky.

Valeria Marini BellaMa Portobello, l’impegno su Rai 2

Ma quello con Portobello non sarà l’unico impegno per Valeria Marini. La showgirl, nelle prossime settimane, tornerà nel cast fisso di ospiti di BellaMa, trasmissione pomeridiana di Rai 2 guidata da Pierluigi Diaco. Nello show, a partire dalla scorsa edizione, guida la rubrica denominata La Posta Stellare, all’interno della quale dà consigli di cuore, ironici e divertenti, ai protagonisti della puntata.

La medesima rubrica, nelle prossime settimane, sbarcherà anche in prima serata. Come è noto da varie settimane, Valeria Marini farà parte del cast fisso delle cinque puntate di BellaMa di Sera, spin off del già citato BellaMa. Il programma esordirà, come sempre su Rai 2, domenica 14 settembre e proseguirà fino al 12 ottobre prossimo, quando invece dovrebbe giungere al termine lo show.

Per Valeria Marini, dunque, si prospetta una stagione che, lavorativamente parlando, sarà decisamente molto fortunata.