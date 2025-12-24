Cashero serie tv Netflix
Soap e serie tv

Cashero: la serie tv coreana, trama, cast, finale, dove è girata la serie tv in onda su Netflix

Joele Germani
24 Dicembre 2025 3 Minuti di lettura
0 Commenti

Cashero è una serie tv sudcoreana disponibile per lo streaming sulla piattaforma Netflix. La serie è basata sull’omonimo webtoon di successo e mescola in modo originale azione, satira sociale e commedia nera. La narrazione si concentra sulla storia di un uomo comune che scopre di aver acquisito dei superpoteri unici: i suoi poteri si attivano e si mantengono solo finché l’uomo ha con sé una quantità sufficiente di denaro contante nel portafoglio. Questo presupposto comico e critico è il cuore del racconto.

Locandina della serie tv Cashero con gli attori Lee Jun‑ho e Kim Hye‑jun

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Cashero

La direzione della serie è affidata a Lee Chang‑min, mentre la sceneggiatura è scritta a quattro mani da Lee Jane e Jeon Chan‑ho.
Prodotta da Netflix Corea, la serie è ambientata nella moderna metropoli di Seul e affronta in modo critico temi sociali rilevanti come la precarietà economica, le crescenti disuguaglianze sociali e la responsabilità che deriva dal possesso di un grande potere.
I protagonisti principali che danno vita alla storia sono: Lee Jun‑ho (Kang Sang‑ung), Kim Hye‑jun (la sua partner investigativa), Kim Byong‑chul (l’antagonista) e Kim Hyang‑gi (un’alleata del protagonista).

Dove è stata girata?

Le riprese si sono svolte interamente in Corea del Sud, concentrandosi principalmente nella città di Seul. Sono state utilizzate location che spaziano tra quartieri residenziali, uffici pubblici e ambientazioni urbane che riflettono la vita quotidiana e le sfide economiche affrontate dal protagonista.

Scena della serie tv Cashero che mostra un'ambientazione urbana di Seul

Trama della serie tv Cashero

Kang Sang‑ung, un impiegato pubblico, conduce una vita modesta e sogna di raggiungere una stabilità economica. Un giorno, scopre improvvisamente di avere superpoteri unici: la loro efficacia è direttamente proporzionale alla quantità di denaro contante che l’uomo porta con sé. Di conseguenza, più soldi possiede, più la sua forza e i suoi poteri crescono. Intanto, meno denaro contante ha, più diventa vulnerabile e debole.

Nonostante ciò, mentre cerca di usare i suoi poteri per fare del bene alla sua comunità, si ritrova involontariamente coinvolto in una complessa rete di società segrete, criminali senza scrupoli e organizzazioni governative che ambiscono a sfruttare le sue straordinarie abilità. Perciò, deve combattere per la sua libertà e per la sua stessa vita. Poi, il paradosso dei suoi poteri lo costringe a riflettere sul significato della ricchezza e del potere. Quindi, la serie è un’azione comica con un sottotesto satirico. Eppure, il pericolo in cui si trova è reale e costante. Alla fine, una scelta personale definisce il suo destino. La trama è una critica sagace al capitalismo e alla precarietà, celata sotto il velo della commedia supereroistica.

Spoiler finale

Nel momento conclusivo della stagione, il protagonista Kang Sang‑ung giunge a una difficile consapevolezza: il suo potere si rivela essere sia una benedizione inattesa che una condanna costante. Il conflitto finale lo costringe a una scelta radicale e drammatica: deve decidere se salvare le persone che ama, agendo contro il sistema, o preservare ciò che resta della sua vita normale, rinunciando alla sua vocazione eroica. Il finale resta aperto e ambiguo, lasciando spazio per lo sviluppo di una possibile seconda stagione che approfondisca ulteriormente le sue sfide etiche.

L'attore Lee Jun‑ho in una scena d'azione finale della serie tv Cashero

Cast completo della serie tv Cashero

Il cast riunisce attori di grande spessore e notorietà nel cinema sudcoreano, essenziali per sostenere il mix di azione e satira. Di seguito l’elenco completo degli interpreti:

  • Lee Jun‑ho: Kang Sang‑ung
  • Kim Hye‑jun: partner investigativa
  • Kim Byong‑chul: antagonista
  • Kim Hyang‑gi: alleata del protagonista

Tags:

Condividi Articolo

Seguimi Scritto Da

Joele Germani

Sono per metà francese e metà italiano ma vivo qui praticamente da sempre. Amo tutto ciò che riguarda il mondo televisivo, pratico il calcio e tifo sempre per l'Italia.

Other Articles

Maridacaterini.it è una testata giornalistica iscritta al registro della stampa del tribunale di Roma, al numero 187/2015 – P.Iva 05263700659. Marida Caterini è una giornalista, esperta di spettacoli, in particolare di programmi TV. Maridacaterini.it la TV e non solo…’
Facebook Youtube Instagram

maridacaterini.it © 2023. All Rights Reserved.