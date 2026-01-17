Paolo Sorrentino lancia nelle sale cinematografiche il suo nuovo film, La grazia. Dopo diverse settimane di anteprime diffuse su tutto il territorio nazionale, la pellicola è ufficialmente a disposizione del pubblico. Il film ha aperto l’82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La trama del film di Paolo Sorrentino

Come protagonista del nuovo film di Paolo Sorrentino troviamo Mariano De Santis (Toni Servillo), interprete di un Presidente della Repubblica immaginario. Un uomo solo, rimasto vedovo, cattolico e papà di Dorotea (Anna Ferzetti) giurista come lui, e con lei legato da un rapporto molto complesso. De Santis è a un passo dal termine del suo mandato e si ritrova a fare i conti con una quotidianità sempre più triste e complicata da vivere. Mariano passa le giornate con i soliti rituali, una stanchezza sempre più diffusa.

Giunto agli sgoccioli del mandato, il personaggio interpretato da Toni Servillo sarà chiamato ad affrontare delle questioni delicate. Gli verranno sottoposte due richieste di grazia che nasconderanno dei punti in comune. Il presidente asarà chiamato a prendere delle decisioni importanti che finiranno per toccare anche la sua sfera privata, confondendo il ruolo pubblico con l’uomo. E viene toccato anche il delicato tema dell’eutanasia.

Cast La grazia, gli attori del film

Non troviamo solo Toni Servillo nel film di Paolo Sorrentino. Nel cast de La grazia sono presenti altri attori come Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano, Giuseppe Gaiani, Giovanna Guida, Alessia Giuliani, Roberto Zibetti, Vasco Mirandola, Linda Messerklinger, Rufin Doh Zeyenouin.

Location La grazia, dove è stato girato il film

A Torino si svolge gran parte del racconto de La Grazia, con Sorrentino che ha scelto alcune delle cornici più suggestive del capoluogo lombardo. Il Castello del Valentino, residenza sabauda affacciata sul Pò e ora sede della Facoltà di Architettura di Torino. A fare da sfondo a La grazia troviamo anche il Castello di Moncalieri, patrimonio UNESCO. Presenti nel film di Paolo Sorrentino anche Palazzo Chiablese, con i suoi interni settecenteschi e l’Accademia delle Scienze di Torino, con la celebre Sala dei Mappamondi. Altre riprese esterne a Torino sono state girate nelle aree vicino al famoso Museo Egizio e nella storica bocciofila della Tesoriera.

Non manca anche Roma in La grazia. Diverse riprese del film sono state effettuate nelle zone centrali della capitale, da Piazza di Spagna a via dei Condotti, passando per Piazza del Quirinale, zona istituzionale che si rivela importante ai fini della narrazione nel film firmato da Paolo Sorrentino. “Chi avrà piacere di vedere il film riscontrerà che non ci saranno allusioni al presidente Mattarella e ad altri presidenti” ha detto Toni Servillo in una intervista concessa a In altre parole su La7.