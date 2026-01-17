Giornata come sempre ricca di ospiti quella di domenica 18 gennaio per la tv. In particolare, a Domenica In è dedicata la quasi totalità della puntata al Festival di Sanremo.

Domenica 18 gennaio ospiti tv, chi c’è da Mara Venier

Dalle 14:00 su Rai 1 prende il via, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, un nuovo appuntamento di Domenica In. La conduttrice Mara Venier dedica l’intera puntata al Festival di Sanremo, ospitando alcune persone che hanno contribuito a rendere popolare la kermesse.

In primis si esibiscono con i loro successi Bobby Solo, Maurizio Vandelli, I Cugini di Campagna e Wilma Goich. A loro si uniscono, per un talk dedicato alla storia del Festival, gli opinionisti Marino Bartoletti, Valeria Marini, Valerio Scanu ed Enzo Miccio. A seguire è intervistata Serena Autieri, che ricorda Pippo Baudo, con il quale ha guidato Sanremo nel 2003. Inoltre, canta Sparkling Diamonds, tratto dal musical Moulin Rouge, con cui è in tournée dal 29 gennaio.

Ancora la musica protagonista con Alexia, vincitrice del Festival nel 2003, che propone un medley di successi. Infine, ci sono il direttore d’orchestra Carlo Ponti Jr., figlio di Sophia Loren, e il tenore Pasquale Esposito. A loro il compito di presentare Celebrando Sophia Loren, le due serate-evento in programma al Teatro Augusteo di Napoli il 21 e 22 febbraio.

A Teo Mammucari il compito di guidare il gioco La Cassaforte di Domenica In, mentre Mara Venier con Tommaso Cerno conducono un talk dedicato all’attualità, con ospiti Giovanna Botteri e Salvo Sottile.

Chi c’è a Da noi a ruota libera

Subito dopo Domenica In, alle 17:20 circa su Rai 1, torna Francesca Fialdini con Da noi a ruota libera. In qualità di ospite c’è Sergio Friscia, ospite, attore e conduttore radiofonico. Poi arriva Edoardo Leo, che il 22 gennaio prossimo è protagonista al cinema con il film 2 cuori e 2 capanne di Massimiliano Bruno. La padrona di casa intervista anche Mietta, che si esibisce con il nuovo singolo intitolato Per avere me.

Lungo spazio, infine, è dato alla storia di Vanessa Casu. La trentenne romana ha perso la vista a 19 anni ed oggi è molto seguita sui social, dove racconta la sua vita, che trascorre insieme all’amato cane-guida Pancake.

Domenica 18 gennaio ospiti tv, ad Allegro ma non troppo arriva Lina Sastri

Spostando l’attenzione su Rai 2, il 18 gennaio dalle 17:00 Gianni Ippoliti guida un nuovo appuntamento di Genitori che fare?. Al centro della puntata ci sono i rischi e le opportunità dei social network. Ad arricchire il dibattito fra genitori e figli vi sono Alessio Carciofi, professore universitario di Marketing e Benessere Digitale all’Università di Pisa, ed il Dott. Angelo Trecca, pedagogista. A loro si uniscono anche Ivano Zoppi e Paolo Picchio, rispettivamente Segretario Generale della Fondazione Carolina e padre della ragazza a cui l’associazione è intitolata. Carolina è ricordata come la prima vittima riconosciuta di cyberbullismo in Italia.

Infine, in seconda serata su Rai 3, il conduttore Luca Barbareschi torna con Allegro ma non troppo. Nel talk, l’attrice Lina Sastri ed il filosofo e scrittore Igor Sibaldi parlano del talento.