Da venerdì 24 luglio tornano in pista le monoposto di Formula 1 per il Gran Premio dell’Ungheria. Il mondiale, dunque, continua nell’iconico circuito dell’Hungaroring.

Formula 1 Gran Premio Ungheria, il debutto avvenuto nell’86

La prima edizione del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 è andata in scena nel 1986. Per l’epoca si trattava di una innovazione storica, in quanto rappresentava il primo GP di F1 a disputarsi all’interno di un tracciato situato nel cosiddetto blocco orientale del Pianeta.

Lungo oltre 4 km e 300 metri, il tracciato, nelle ultime due edizioni, ha sorriso alle McLaren, che hanno vinto nel 2024 grazie a Oscar Piastri e nel 2025 con Lando Norris. La Mercedes, ovvero la scuderia per la quale corre il nostro Kimi Antonelli, non vince dal 2020. La Ferrari, invece, non trionfa in Ungheria addirittura dal 2017.

Al momento, la classifica piloti è dominata dall’italiano Antonelli, al vertice con 204 punti. Segue, con 159 punti, Lewis Hamilton con la Ferrari. Sul terzo gradino del podio c’è la Mercedes guidata da George Russel, con 154 punti.

La programmazione tv

La programmazione tv del Gran Premio d’Ungheria di Formula 1 parte il 24 luglio. Il venerdì si corrono le prime due prove libere, rispettivamente alle 13:30 e alle 17:00. Entrambi gli appuntamenti sono visibili in diretta e in esclusiva solamente a pagamento su Sky Sport Formula 1 (canale 207).

La medesima programmazione tv interessa anche la terza e ultima prova libera, che è inserita nel calendario di Formula 1 nella giornata di sabato 25 luglio, dalle 12:30 circa. La prima sessione ad essere mandata in onda anche in chiaro, su TV8, è quella delle Qualifiche. Esse, che determinano la griglia di partenza per la gara, sono in diretta dalle 16:00 su Sky Sport Formula 1 e su Sky Sport Uno. In chiaro, invece, la sessione parte intorno alle ore 18:30.

Il GP d’Ungheria di Formula 1 giunge alla conclusione nella giornata di domenica 26 luglio. Su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1 prende il via, alle 15:00, la gara, che è visibile anche in chiaro su TV8 solamente in differita dalle 18:00.

Formula 1 Gran Premio Ungheria, i telecronisti

Il fine settimana di Formula 1 in Ungheria, sia in chiaro che a pagamento, ha come telecronisti Carlo Vanzini e Marc Genè. Con loro tornano gli interventi tecnici di Roberto Chinchero. Le analisi di ciò che avviene in pista sono affidate a Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. Nel ruolo di inviati si alternano, per tutto il mondiale, Mara Sangiorgio e Davide Camicioli. Torna, infine, lo spazio di approfondimento Race Anatomy, guidato da Fabio Tavelli e che approfondisce tutto ciò che è accaduto nel fine settimana.