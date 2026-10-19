Stasera in TV, martedì 20 ottobre 2026, Rai 1 propone una nuova puntata della fiction Tutto l’amore che resta, mentre Canale 5 dedica la prima serata alla comicità con Zelig 30 Parte Seconda. Rai 2 trasmette il concerto dei Negramaro – Una storia ancora semplice, Rai 3 conferma Filorosso, Rete 4 propone Verità nascoste e Italia 1 sceglie il thriller Aftermath – In trappola. Su La7 spazio a diMartedì, TV8 torna con X Factor e Nove propone Alive – I sopravvissuti delle Ande.

Programmi TV di martedì 20 ottobre 2026

Rai 1, ore 21:30 – Tutto l’amore che resta . La fiction prosegue con il settimo e l’ottavo episodio della prima stagione. Stefano deve affrontare un momento difficile dopo un grave incidente che coinvolge il figlio Luca.

– . La fiction prosegue con il settimo e l’ottavo episodio della prima stagione. Stefano deve affrontare un momento difficile dopo un grave incidente che coinvolge il figlio Luca. Rai 2, ore 21:20 – Negramaro – Una storia ancora semplice . Il concerto-evento dall’Arena di Verona ripercorre i successi della band salentina e celebra la conclusione del tour 2026.

– . Il concerto-evento dall’Arena di Verona ripercorre i successi della band salentina e celebra la conclusione del tour 2026. Rai 3, ore 21:15 – Filorosso . Antonino Monteleone conduce il programma di approfondimento sui principali temi politici, economici e sociali, con ospiti, interviste e collegamenti.

– . conduce il programma di approfondimento sui principali temi politici, economici e sociali, con ospiti, interviste e collegamenti. Rete 4, ore 21:33 – Verità nascoste . Il programma torna con approfondimenti dedicati alla cronaca, ai casi giudiziari e alle vicende che continuano a suscitare interrogativi.

– . Il programma torna con approfondimenti dedicati alla cronaca, ai casi giudiziari e alle vicende che continuano a suscitare interrogativi. Canale 5, ore 21:20 – Zelig 30 Parte Seconda . Michelle Hunziker e Ale & Franz sono protagonisti della serata dedicata alla comicità, con sketch e personaggi dello storico programma.

– . Michelle Hunziker e Ale & Franz sono protagonisti della serata dedicata alla comicità, con sketch e personaggi dello storico programma. Italia 1, ore 21:29 – Aftermath – In trappola . Thriller che racconta la storia di una coppia costretta ad affrontare una situazione sempre più inquietante all’interno della propria abitazione.

– . Thriller che racconta la storia di una coppia costretta ad affrontare una situazione sempre più inquietante all’interno della propria abitazione. La7, ore 21:15 – diMartedì . Giovanni Floris conduce una nuova puntata del talk politico, tra confronti, reportage e interviste sui temi più importanti della settimana.

– . Giovanni Floris conduce una nuova puntata del talk politico, tra confronti, reportage e interviste sui temi più importanti della settimana. TV8, ore 21:40 – X Factor 2026 . Nuovo appuntamento con il talent musicale, tra esibizioni dei concorrenti e decisioni dei giudici.

– . Nuovo appuntamento con il talent musicale, tra esibizioni dei concorrenti e decisioni dei giudici. Nove, ore 21:30 – Alive – I sopravvissuti delle Ande . Racconto della tragedia aerea del 1972 e della straordinaria lotta per la sopravvivenza dei passeggeri rimasti isolati sulle montagne.

– . Racconto della tragedia aerea del 1972 e della straordinaria lotta per la sopravvivenza dei passeggeri rimasti isolati sulle montagne. Rai 4, ore 21:19 – White House Down – Sotto assedio . Action con Channing Tatum e Jamie Foxx, ambientato alla Casa Bianca durante un attacco terroristico.

– . Action con Channing Tatum e Jamie Foxx, ambientato alla Casa Bianca durante un attacco terroristico. Rai 5, ore 21:19 – Martedì e venerdì . Film drammatico italiano che intreccia relazioni personali, difficoltà e scelte decisive.

– . Film drammatico italiano che intreccia relazioni personali, difficoltà e scelte decisive. Rai Movie, ore 21:10 – Il vento e il leone . Film d’avventura storica con Sean Connery e Candice Bergen, ambientato in Marocco agli inizi del Novecento.

– . Film d’avventura storica con Sean Connery e Candice Bergen, ambientato in Marocco agli inizi del Novecento. Rai Premium, ore 21:20 – Morgane – Detective geniale . La serie francese torna con le indagini dell’investigatrice dotata di straordinarie capacità di osservazione.

– . La serie francese torna con le indagini dell’investigatrice dotata di straordinarie capacità di osservazione. Iris, ore 21:14 – Storia di Tom Destry. Western con Audie Murphy, incentrato su un giovane sceriffo che cerca di riportare la legalità in una cittadina.

Stasera su Rai 1: Tutto l’amore che resta

Rai 1 propone dalle 21:30 una nuova puntata di Tutto l’amore che resta. La fiction prosegue con il settimo e l’ottavo episodio della prima stagione, portando al centro del racconto le difficoltà personali e familiari dei protagonisti.

Stefano deve affrontare l’angoscia per un grave incidente che ha coinvolto il figlio Luca, interpretato da Giordano Liberati. La situazione lo costringe a interrogarsi sulle proprie responsabilità e sul ruolo che ha avuto nella vita delle persone a lui più vicine.

Nel frattempo, un ambiguo riavvicinamento con Michela rende ancora più complicato il suo percorso emotivo. I sentimenti irrisolti e le difficoltà del presente fanno emergere fragilità che Stefano non può più ignorare.

Alle 22:00 la programmazione prosegue con l’ottavo episodio. Prima della fiction, Rai 1 trasmette Cinque Minuti e Affari Tuoi. In seconda serata torna Porta a Porta con Bruno Vespa.

Stasera su Canale 5: Zelig 30 Parte Seconda

Canale 5 propone alle 21:20 Zelig 30 Parte Seconda, una nuova serata dedicata ai trent’anni dello storico programma comico che ha contribuito al successo di numerosi artisti italiani.

Michelle Hunziker e Ale & Franz accompagnano il pubblico attraverso sketch, monologhi, personaggi e situazioni comiche. Lo spettacolo celebra il percorso televisivo di Zelig, mantenendo il legame con la comicità che ha caratterizzato le sue diverse edizioni.

La serata unisce artisti affermati e nuove proposte, recuperando il rapporto diretto con il pubblico e l’atmosfera del palcoscenico. L’obiettivo è offrire una successione di esibizioni capaci di alternare comicità surreale, osservazioni sulla vita quotidiana e satira di costume.

Prima dello spettacolo, Canale 5 trasmette La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti con Samira Lui.

Stasera su Rai 2: Negramaro – Una storia ancora semplice

Rai 2 dedica la prima serata alla musica con Negramaro – Una storia ancora semplice, concerto-evento in onda dalle 21:20 e registrato nella suggestiva cornice dell’Arena di Verona.

Lo spettacolo celebra la conclusione di Una storia ancora semplice Tour 2026, ripercorrendo una parte importante del repertorio della band guidata da Giuliano Sangiorgi.

Il concerto permette di rivivere i brani che hanno segnato la carriera del gruppo salentino, tra melodie riconoscibili, momenti più intimi e performance dal forte impatto scenico.

La serata rappresenta un appuntamento per gli appassionati della musica italiana contemporanea. Al termine, Rai 2 propone Il Club – Canzoni sotto la pelle, con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. La puntata è dedicata a Levante e Gaia, protagoniste di un confronto su identità, musica e libertà di espressione.

Stasera su Rai 3: Filorosso

Rai 3 propone alle 21:15 una nuova puntata di Filorosso, il programma di approfondimento condotto da Manuela Moreno.

La trasmissione affronta i principali temi di attualità attraverso interviste, contributi filmati e interventi degli ospiti. Particolare attenzione viene dedicata alle questioni politiche ed economiche e alle conseguenze che le decisioni delle istituzioni producono sulla vita quotidiana dei cittadini.

Il programma si inserisce nell’offerta informativa della terza rete Rai, proponendo un confronto tra diversi punti di vista e un racconto delle questioni sociali più discusse.

I film di stasera in TV

Tra i film in chiaro di martedì 20 ottobre 2026 spiccano Aftermath – In trappola su Italia 1, White House Down – Sotto assedio su Rai 4, Il vento e il leone su Rai Movie, Storia di Tom Destry su Iris e Grand Hotel Excelsior su Cine34.

Il canale 20 propone Oblivion, spettacolare film di fantascienza con Tom Cruise, mentre La5 trasmette Che pasticcio, Bridget Jones!. Su TwentySeven va in onda I gemelli, commedia con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito.

La serata offre così alternative per tutti i gusti, dal cinema d’azione alla fantascienza, passando per il western e la commedia italiana.

I film su Sky Cinema martedì 20 ottobre 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Mio fratello è un vichingo – The Last Viking. Film con Mads Mikkelsen. Dopo essere uscito di prigione, Anker cerca di recuperare il bottino di una rapina nascosto dal fratello, ma deve confrontarsi con le sue difficoltà psicologiche e con un rapporto familiare complesso.

Sky Cinema Uno, ore 23:15 – Tuner – L’accordatore. Thriller diretto da Daniel Roher, con Dustin Hoffman e Leo Woodall. Un giovane accordatore di pianoforti, dotato di un udito eccezionale, viene progressivamente coinvolto nel mondo della criminalità.

Sky Cinema Uno +24, ore 21:15 – Play Dirty – Triplo gioco. Action con Mark Wahlberg. Parker, un ladro professionista sopravvissuto al tradimento della propria banda, organizza un nuovo colpo insieme a un gruppo di complici.

Sky Cinema Action, ore 21:00 – Il gladiatore. Il kolossal diretto da Ridley Scott con Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Il generale Massimo Decimo Meridio, tradito dal nuovo imperatore Commodo, viene ridotto in schiavitù e costretto a combattere come gladiatore.

Sky Cinema Suspense, ore 21:00 – Training Day. Thriller poliziesco con Denzel Washington ed Ethan Hawke. Un giovane agente trascorre una giornata di addestramento accanto a un investigatore della narcotici, scoprendo un mondo nel quale legalità e corruzione si confondono.

Sky Cinema Comedy, ore 21:00 – L’aereo più pazzo del mondo. Celebre commedia demenziale con Robert Hays, Julie Hagerty e Leslie Nielsen. Un ex pilota deve prendere il controllo di un aereo quando l’equipaggio viene colpito da un’intossicazione alimentare.

Sky Cinema Romance, ore 21:00 – Romeo è Giulietta. Commedia diretta da Giovanni Veronesi con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati e Margherita Buy. Una giovane attrice decide di travestirsi da uomo pur di ottenere un ruolo teatrale e dimostrare il proprio talento.

Sky Cinema Drama, ore 21:00 – Cinque secondi. Film diretto da Paolo Virzì con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi e Valeria Bruni Tedeschi. Un uomo solitario e scontroso vede cambiare la propria quotidianità quando alcuni ragazzi occupano la villa vicina alla sua abitazione.