Da qualche settimana a questa parte, Poltronesofà sta trasmettendo, sulle principali reti televisive del nostro paese, la nuova pubblicità con Amadeus e Giovanna Civitillo. Lo spot pubblicizza nuovi prodotti dell’azienda, oltre a celebrare la propria storia.

Poltronesofà pubblicità Amadeus Giovanna Civitillo, chi sono i testimonial

La pubblicità di Poltronesofà ha come protagonisti Amadeus e Giovanna Civitillo. Il primo è uno dei conduttori più discussi della televisione italiana. Negli ultimi anni ha acquisito grande popolarità, soprattutto grazie al successo ottenuto al Festival di Sanremo, che ha guidato, con enorme successo, per cinque anni consecutivi. Negli ultimi mesi, Amadeus è divenuto volto di punta dell’intrattenimento Discovery. Inoltre, è uno dei giudici del Serale di Amici di Maria De Filippi.

Giovanna Civitillo, invece, è la moglie di Amadeus e dalla passata edizione è parte del cast fisso di È sempre mezzogiorno, trasmissione in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, su Rai 1.

Un sodalizio anche televisivo, oltre che privato

La pubblicità di Poltronesofà è l’ennesimo impegno di coppia per i coniugi Amadeus. Una storia d’amore, la loro, che è nata proprio negli schermi televisivi, grazie a L’Eredità, quiz che Amadeus conduceva e nel quale Civitillo ricopriva il ruolo di ballerina. Quest’ultima, prima di sbarcare nel format della TV di Stato, ha partecipato ad altri, importanti format televisivi, fra cui Unomattina, Macao e Carramba! Che sorpresa.

Ben presto, quello fra Amadeus e Giovanna Civitillo si è trasformato, divenendo un sodalizio anche televisivo, oltre che privato. Nel 2006, quando il conduttore ha deciso di abbandonare la Rai per trasferirsi a Mediaset, la moglie ha deciso di seguirlo. Qualche tempo dopo, Civitillo ha figurato nel cast di Avanti un Altro! dove guidava lo spazio chiamato proprio La moglie di Amadeus. Quando quest’ultimo è tornato sulla TV di Stato, la showgirl ha deciso di prendere la stessa strada. Con la nomina di Amadeus a conduttore e padrone artistico del Festival di Sanremo, poi, Civitillo ha raggiunto il palco dell’Ariston sia come presentatrice del PrimaFestival che come inviata per La Vita in Diretta.

Poltronesofà pubblicità Amadeus Giovanna Civitillo, i trent’anni dell’azienda

Amadeus e Giovanna Civitillo, nel breve spot di Poltronesofà, entrano all’interno di uno dei locali della società e provano i vari divani della collezione Mi merito, accompagnati come sempre dagli artigiani della qualità. In seguito, tutti insieme, recitano il claim del promo, ovvero Poltronesofà trent’anni di qualità. Una frase, quest’ultima, utilizzata per celebrare la lunga storia del marchio.