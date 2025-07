Una vita onesta (Ett ärligt liv) è un film thriller svedese del 2025 diretto da Mikael Marcimain, tratto dall’omonimo romanzo di Joakim Zander. In onda su Netflix dal 31 luglio 2025, il film racconta la discesa agli inferi di un giovane idealista travolto da un mondo di eccessi, ideali estremi e identità in frantumi. Ambientato nella città universitaria di Lund, mescola formazione, denuncia sociale e tensione psicologica.

Regia, produzione e protagonisti del film Una vita onesta

Mikael Marcimain dirige il film. Invece, Linn Gottfridsson firma la sceneggiatura. Ella, infatti, ha adattato il romanzo originale. La produzione, inoltre, è curata da FLX in collaborazione con Netflix. La pellicola, infine, dura circa 100 minuti.

Dove è stato girato?

La troupe ha girato il film nel campus universitario di Lund, in Svezia. Ha usato, infatti, aule, piazze e locali underground. Alcune scene, inoltre, si svolgono durante manifestazioni di piazza. La fotografia, perciò, è cupa e nervosa. Accentua, così, il senso di smarrimento del protagonista.

Trama del film Una vita onesta

La storia segue Simon, un giovane idealista. Egli si trasferisce a Lund per studiare giurisprudenza. L’ambiente universitario, però, lo delude. Durante una manifestazione studentesca, la sua vita prende una svolta. Lì, infatti, incontra Max, un giovane radicale. Affascinato, Simon si lascia trascinare in un mondo estremo. Ben presto, quindi, abbandona gli studi e rompe i legami. Si reinventa come attivista, ma smarrisce sé stesso. Le tensioni nel gruppo, però, iniziano a emergere. Simon, infatti, assiste a episodi di violenza e manipolazione. Si accorge, così, che il confine tra ribellione e caos è sottile.

Spoiler finale

Nell’epilogo, Simon prende coscienza del baratro in cui è caduto. Cerca, quindi, una via d’uscita per ritrovare sé stesso. Il mondo che ha costruito, però, lo ha ormai isolato. In un confronto intenso con Max, i due si rivelano. Uno è smarrito e spezzato. L’altro è prigioniero delle sue contraddizioni. Quando Simon si allontana, scopre una dura verità. La libertà, infatti, non è mai gratuita. Il ritorno alla “vita onesta” è ormai impossibile.

Il film, perciò, si chiude con un’immagine potente. Simon osserva la città dall’alto. Comprende, infine, che quell’idea di esistenza limpida non esiste più. Gli resta solo la memoria di una discesa profonda.

Cast completo del film Una vita onesta

Il cast del film unisce giovani talenti del cinema svedese. Essi, infatti, incarnano con intensità il dramma generazionale.