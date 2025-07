Mercoledì 30 luglio, Rai 3 propone la terza puntata de Il Caso. La trasmissione true crime prende il via, come sempre, alle 21:25 circa.

Il Caso terza puntata Rai 3, la morte di Meredith Kercher

Al timone de Il Caso torna il giornalista ed esperto di cronaca nera Stefano Nazzi. Nel format, quest’ultimo analizza una particolare vicenda che, per lungo tempo, è rimasta al centro del dibattito dell’opinione pubblica italiana.

In particolare, Nazzi, dopo aver approfondito ciò che è successo e il procedimento giudiziario conseguente, propone un focus sulla dimensione mediatica degli eventi. Realizzato da Rai Cultura, il programma è fruibile in streaming mediante l’applicazione Rai Play.

Nella terza puntata è proposto un focus sull’omicidio di Meredith Kercher.

Un’indagine decisamente molto lunga e complessa

Come racconta Il Caso nell’appuntamento del 30 luglio, la morte della giovane studentessa originaria del Regno Unito attira subito l’attenzione dei media. Il corpo privo di vita della giovane è rinvenuto il 1° novembre del 2007 a Perugia, all’interno dell’abitazione che condivideva con altre due ragazze.

Poche ore più tardi dal ritrovamento del cadavere, le forze dell’ordine arrestano Amanda Knox, coinquilina americana di Meredith, e il suo fidanzato Raffaele Sollecito. Si tratta dell’inizio di un lungo e travagliato procedimento giudiziario, che si trascina per anni e durante il quale gli imputati si ritrovano a fare i conti con sentenze ribaltate ed una enorme pressione mediatica.

Knox e Sollecito, nei numerosi gradi di giudizio, sono stati più volte ritenuti colpevoli, per poi essere assolti. L’iter giudiziario è giunto al termine solamente nel 2015. In tale anno, infatti, la Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, le sentenze di condanna. Motivando tale scelta, i giudici hanno messo in evidenza i numerosi errori commessi durante l’indagine. L’unico condannato in via definitiva per l’omicidio, alla fine, è Rudy Guede, con sentenza confermata dalla Cassazione nel dicembre del 2010.

Il Caso terza puntata Rai 3, gli ospiti

Sono numerosi, come al solito, gli ospiti ed esperti che arricchiscono la narrazione anche durante la terza puntata de Il Caso. In primis, per un’analisi tecnica di tutto ciò che è avvenuto, è dato spazio alla criminologa Flaminia Bolzan.

Accolto, poi, Giorgio Portera, genetista forense che, in passato, si è occupato di numerose vicende al centro della cronaca nera. Coinvolta nella narrazione anche l’avvocata d’ufficio Cristina D’Ovidio. Infine, Stefano Nazzi dialoga con Giuliano Mignini, magistrato nonché ex pubblico ministero di Perugia, titolare dell’inchiesta relativa all’omicidio di Meredith Kercher.