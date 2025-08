Tratto dall’acclamato testo teatrale di Morgan Lloyd Malcolm, The Wasp è un film thriller psicologico del 2024, intenso e minimalista, con un cast magnetico tutto al femminile. In onda su Sky Cinema Suspense, il film scava nei traumi dell’infanzia e nelle zone più oscure dell’animo umano.

Regia, produzione e protagonisti del film The Wasp

La regia è affidata a Guillem Morales. Egli, infatti, è già noto per il suo lavoro su Inside.

La sceneggiatura è un adattamento dell’opera teatrale di Morgan Lloyd Malcolm.

Il film è prodotto da Metropolitan Films e Piccadilly Pictures. Prime Video, infine, distribuisce la pellicola.

I protagonisti sono:

Naomie Harris : Heather.

: Heather. Natalie Dormer: Carla.

Dove è stato girato?

Le riprese si sono svolte nel Regno Unito. La troupe ha usato, infatti, principalmente Londra e i sobborghi dell’Essex.

Le ambientazioni interne riflettono un ambiente borghese e claustrofobico. Sono uno specchio dello stato mentale dei personaggi.

Trama del film The Wasp

Heather e Carla, un tempo amiche inseparabili, si ritrovano dopo anni di separazione. Heather, apparentemente realizzata, invita Carla, che vive ai margini, per un tè nella sua elegante casa. Tuttavia, l’incontro nasconde una proposta scioccante: Heather vuole che Carla uccida suo marito, Simon, offrendo in cambio una cifra ingente per l’atto.

Il dialogo tra le due donne si fa sempre più teso e profondo. Inizia così a scavare nei ricordi, rivelando antichi abusi subiti, vendette covate a lungo e scomode verità nascoste. Londra, con i suoi interni raffinati e i giardini curati, offre lo scenario perfetto per un thriller che si sviluppa interamente attorno al potere della parola e alle dinamiche psicologiche.

Spoiler finale

Nel finale, ambientato ancora nella casa di Heather a Londra, la tensione culmina in un confronto brutale e senza esclusione di colpi. Carla rifiuta l’omicidio proposto, ma un inaspettato capovolgimento finale rivela che Heather ha già avviato un piano alternativo, ben più intricato di quanto sembrasse. Il film si chiude con una scena enigmatica e disturbante: Carla, tornata nella sua routine quotidiana, riceve un messaggio che suggerisce un epilogo ancora più oscuro e inquietante per tutti i personaggi coinvolti.

Cast completo del film The Wasp

Il cast è composto da interpreti intensi e sfaccettati. Essi reggono la tensione drammatica con dialoghi serrati.