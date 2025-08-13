Mercoledì 13 agosto, su Canale 5, è in onda la prima puntata di Fragili 2. La miniserie è proposta dalle ore 21:25 circa.

Fragili 2 prima puntata, regista e dove è girata

Fragili, miniserie giunta alla seconda stagione, è realizzata da Bruno e Chiara Frustaci per la società Sunshine Production. Essa ha lavorato con la collaborazione della RTI. I due hanno scritto anche la sceneggiatura, mentre la regia è affidata, ancora una volta, a Raffaele Mertes.

Girata fra la Riviera del Conero e la provincia di Ancona, al centro della narrazione vi sono ancora le avventure del gruppo di anziani della casa di riposo. Essi, dopo essere stati sfrattati, si ritrovano a vivere con i giovani di una comunità educativa, dando vita a conflitti generazionali e a storie emozionanti.

Fragili 2 è composta da due puntate, in onda, nel prime time di Canale 5, mercoledì 13 e giovedì 14 agosto.

Fragili 2 prima puntata, la trama

Dopo un primo periodo di tensioni, i giovani e gli anziani protagonisti hanno finalmente trovato un equilibrio. Nel corso della prima puntata di Fragili 2, tuttavia, per i ragazzi dell’Arca di Noè sono all’orizzonte nuovi problemi, dovuti soprattutto alla diffidenza dei nuovi vicini.

Nel frattempo, Marco è ancora molto provato a causa della partenza di Claudia e cerca una via utile per risollevarsi. Al contrario, Renato e Angelica sono finalmente felici insieme. Tuttavia, il loro equilibrio rischia di essere sconvolto dall’arrivo di Patrizio, il padre di Pippo.

Spoiler finale

Nel corso della prima puntata della seconda stagione della miniserie, Edoardo è in difficoltà a causa del rapporto con la mamma, dipendente all’alcol. Omar, invece, ritrova il fratello Adam, che inaspettatamente stringe subito un legame con Mattia, con cui instaura un profondo rapporto.

Intanto, Adele inizia un flirt con un uomo più giovane di lei. Infine, il giorno tanto atteso delle nozze fra Rosa e Gianni è arrivato, ma le cose non vanno come previsto. Lei, infatti, non si presenta all’altare.

Fragili 2 prima puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante la prima puntata di Fragili 2, in onda su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.