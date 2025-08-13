Si prospetta una stagione ricca di novità per Doc-Nelle tue mani 4. Le riprese della fiction, uno dei titoli di maggior successo degli ultimi anni, prenderanno il via ad agosto.

Doc-Nelle tue mani 4, primo ciak il 25 agosto, riprese anche a Torino

I tantissimi appassionati di Doc-Nelle tue mani 4, prima di poter rivedere all’opera i numerosi personaggi protagonisti della fiction, dovranno attendere ancora svariati mesi.

Il primo ciak della quarta stagione si svolgerà il prossimo lunedì 25 agosto. Le riprese dureranno numerose settimane: la fine, infatti, è prevista per febbraio del 2026.

Il set, così come in passato, è ambientato a Roma. Per la prima volta, inoltre, le riprese saranno ambientate anche a Torino.

Incerta la data di messa in onda

Al momento, non è dato sapere quando Doc-Nelle tue mani 4 esordirà in prima serata su Rai 1. Quel che è certo è che la fiction non sarà proposta durante la stagione 2025-2026, ma occorrerà attendere quella successiva, a cavallo fra il 2026-2027.

Se le tempistiche delle ultime due stagioni saranno rispettate, è lecito immaginare che la prima puntata possa debuttare nel gennaio del 2027. La seconda e l’ultima stagione, infatti, hanno preso il via rispettivamente il 13 gennaio del 2022 e l’11 gennaio del 2024.

La conferma dell’arrivo della quarta stagione di Doc-Nelle tue mani è la logica conseguenza degli ascolti, a dir poco eccezionali, ottenuti nel terzo capitolo. Le otto puntate, infatti, hanno chiuso con una media share del 26,7%, con l’ultimo appuntamento che ha sfiorato il 30%.

Doc-Nelle tue mani 4, le anticipazioni sulla trama e le new entry nel cast

Per quel che riguarda la trama, una piccola rivoluzione rischia di interessare Doc-Nelle tue mani 4. Il protagonista Andrea Fanti, ovvero Luca Argentero, potrebbe avere meno spazio nella narrazione in favore di Giulia, interpretata da Matilde Gioli. A sostegno di questa ipotesi vi è anche il sorprendente finale della terza stagione.

Giulia ha scoperto di aver vinto il concorso per diventare primaria ed al contempo Andrea ha preso la decisione di dimettersi da primario del Policlinico Ambrosiano per tornare a lavorare come semplice medico. Tutto, dunque, lascia pensare che il personaggio interpretata da Gioli possa prendere il suo posto.

Lecito immaginare, poi, che avrà ampio spazio la storia fra Andrea ed Agnese. Dopo numerosi tira e molla, i due, al termine della stagione precedente, si sono finalmente ricongiunti, complice anche la brutta notizia ricevuta dalla donna, che ha scoperta la recidiva della malattia. Non mancheranno, infine, le new entry nel cast: secondo Vanity Fair, dovrebbe debuttare Cristina Marino, attrice e, nella vita reale, moglie di Luca Argentero.