Omicidi a Mystery Island è il film giallo investigativo del 2023. Lo dirige Nicholas Humphries. Andrà in onda su Rai 2. Questa pellicola mescola mistero e tensione. E anche ambientazioni esotiche. Segue una detective alle prese con una serie di omicidi. Il tutto durante un matrimonio su un’isola remota.

Regia, produzione e protagonisti del film Omicidi a Mystery Island

La regia è firmata da Nicholas Humphries. La sceneggiatura è di Alex Wright. La produzione è curata da Champlain Media e Reel One Entertainment. Hanno entrambe sede in Canada. I protagonisti principali sono Elizabeth Henstridge e Charlie Weber. Con loro ci sono anche Pascale Hutton e Ryan Sands. La narrazione unisce romanticismo e suspense.

Dove è stato girato?

Questa produzione è stata girata in Canada. Le riprese si sono effettuate nella regione della British Columbia. Hanno utilizzato location che simulano un’isola tropicale. Le ambientazioni includono spiagge e resort di lusso. E anche giardini esotici e sentieri nella giungla. Creano così un’atmosfera suggestiva e pericolosa.

Trama del film Omicidi a Mystery Island

Analizzando la trama, la storia si concentra sulla Dr. Ruby Herring. Lei, infatti, è una criminologa. Viene, peraltro, invitata al matrimonio di sua sorella. Il matrimonio, inoltre, si svolge su una lussuosa isola privata. Durante i festeggiamenti, però, accade qualcosa di terribile. Infatti, uno degli ospiti viene trovato morto. E in circostanze, peraltro, molto sospette. Di conseguenza, Ruby, aiutata dal detective Jake Killian, inizia a indagare. Scopre, quindi, che l’isola nasconde segreti e rancori. Infatti, ogni ospite ha qualcosa da nascondere. E la lista dei sospettati, di conseguenza, si allunga sempre di più. Pertanto, tra indizi nascosti e tensioni familiari, Ruby dovrà usare la sua astuzia. Dovrà, infatti, risolvere il caso. E farlo, peraltro, prima che l’assassino colpisca ancora.

Spoiler finale

Per quanto riguarda il finale, il colpevole si rivela essere Lana. Lei, infatti, è la wedding planner. Ed era, peraltro, l’ex amante del defunto. Ha agito, quindi, per vendetta e per gelosia. A questo punto, Ruby smaschera l’assassina. Lo fa, infatti, durante una cerimonia simbolica. Salva, così, sua sorella e impedisce un secondo omicidio. In definitiva, l’opera si chiude con Ruby e Jake. I due, infatti, si allontanano dalla spiaggia. Lasciando, quindi, intendere un futuro professionale e personale insieme.

Cast completo del film Omicidi a Mystery Island

Il cast riunisce attori televisivi nordamericani. Recitano in ruoli brillanti e molto ambigui.