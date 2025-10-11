Ti vorrei come mia figlia è un film thriller targato Lifetime, trasmesso in prima visione su Rai 2 all’interno del ciclo “Nel segno del giallo”. Il film esplora con toni cupi e angoscianti il tema della manipolazione affettiva, dell’identità rubata e di un desiderio ossessivo di maternità che si trasforma in un incubo. La narrazione, tesa e a tratti disturbante, segue la discesa in una prigione dorata di una giovane donna in un momento di estrema vulnerabilità.

Regia, produzione e protagonisti del film Ti vorrei come mia figlia

La regia è firmata da Bruno Hernández, su una sceneggiatura di Bryan Dick. La produzione, curata da MarVista Entertainment con sede negli Stati Uniti, riflette lo stile tipico del marchio, specializzato in thriller psicologici con protagoniste femminili. Gli interpreti principali sono:

Stacy Haiduk interpreta la manipolatrice Eva.

interpreta la manipolatrice Eva. Emily Miceli nel ruolo della giovane Jessica.

nel ruolo della giovane Jessica. Completano il cast Kristi Murdock, Janet Scott e Rachel Jensen.

Dove è stato girato?

La produzione ha girato il film negli Stati Uniti, principalmente in California, tra le città di Los Angeles e Pasadena. Le location, che includono eleganti abitazioni residenziali, scuole, ospedali e parchi pubblici, sono scelte per accentuare il forte contrasto tra la normalità apparente della vita suburbana e la tensione psicologica sotterranea che avvolge la storia.

Trama del film Ti vorrei come mia figlia

Jessica (Emily Miceli) è una ragazza brillante e ambiziosa, con un futuro promettente davanti a sé, in attesa di essere ammessa all’università. La sua vita viene sconvolta quando sua madre Liza (Janet Scott), il suo unico punto di riferimento, viene investita da un pirata della strada e finisce in coma. Di conseguenza, Jessica si ritrova sola e disperata. Inizialmente, la sua salvezza sembra arrivare sotto le spoglie di Eva (Stacy Haiduk), una donna benestante e affascinante che, dopo aver assistito all’incidente, si offre generosamente di ospitarla nella sua lussuosa villa.

Tuttavia, quella che sembrava una benedizione si trasforma presto in un incubo. Eva, apparentemente premurosa, inizia a mostrare un lato oscuro e un desiderio ossessivo di maternità. Pertanto, cerca di trasformare Jessica nella figlia che ha tragicamente perso anni prima, manipolandola psicologicamente e isolandola da ogni contatto esterno. Allo stesso tempo, le impone di vestirsi e comportarsi come la figlia scomparsa, cancellando la sua identità. Infine, quando Jessica cerca di ribellarsi, l’atteggiamento di Eva diventa minaccioso. La ragazza capisce di essere intrappolata e inizia a sospettare che l’incidente di sua madre non sia stato affatto un caso.

Spoiler finale

Nel finale ricco di tensione, Jessica, mettendo insieme alcuni indizi, scopre la terribile verità: è stata proprio Eva a causare l’incidente di sua madre, con il piano premeditato di isolarla per poterla “adottare” e sostituirla alla figlia perduta. Con l’aiuto di un’amica fidata e di un’infermiera sospettosa, Jessica riesce a fuggire dalla villa e a fornire alla polizia le prove necessarie per far arrestare Eva. Il film si chiude con una nota di speranza: Jessica visita la madre in ospedale, finalmente fuori pericolo e sulla via della guarigione. Dopo aver sconfitto il suo incubo, è pronta a riprendere in mano la sua vita e a costruire il futuro che le era stato quasi rubato.

Cast completo del film Ti vorrei come mia figlia

Il cast riunisce attori specializzati in produzioni televisive americane, capaci di interpretare ruoli intensi e drammatici.