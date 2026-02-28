Da qualche tempo a questa parte è in rotazione la pubblicità di Eurobet e Gioco Digitale con protagonisti Luca Toni e Diego Abatantuono. I due testimonial, dunque, sono al centro della campagna finalizzata alla promozione di un gioco responsabile.

Eurobet Gioco Digitale pubblicità, chi sono i testimonial

Eurobet e Gioco Digitale, dunque, hanno lanciato una campagna comunicativa congiunta, che ha una durata di trenta secondi. Come detto, per l’occasione vi sono due testimonial decisamente noti.

Il primo è l’attore Diego Abatantuono, tre volte vincitore di un Nastro d’Argento e protagonista, lo scorso anno, due pellicole cinematografiche, ovvero Esprimi un desiderio e La vita va così.

Il secondo è l’ex calciatore Luca Toni. Attaccante capace di segnare, in carriera, centinaia di gol, è uno dei campioni del mondo, protagonista della spedizione vincente durante i Mondiali di calcio in Germania del 2006.

Una convivenza “forzata”

La pubblicità di Eurobet e Gioco Digitale è prodotta dall’agenzia DOS Com e la realizzazione è curata dalla società Blackball. La scenografia è di Patrizia Gatto, mentre la regia è affidata a Gigi Piola.

La pubblicità si svolge all’interno di un’abitazione, nella quale è in corso una convivenza fra Luca Toni e Diego Abatantuono. Nella casa, l’ex calciatore sta palleggiando per le stanze, infastidendo l’attore: “Tonino, ti buco il pallone! Fai la rabona, fatti il tunnel da solo“.

Toni allora risponde: “Guarda che sono un campione del mondo io, e sono anche un esperto“. A questo punto, mostra lo schermo del suo cellulare, che presenta l’interfaccia del sito Eurobet. Abatantuono risponde: “Ho capito ma a tutto c’è un limite, bisogna giocare responsabilmente, usando il melone“. E mostra a sua volta lo schermo del suo smartphone, che invece è posto sull’applicazione di Gioco Digitale. Toni, allora risponde: “Certo, prima ti diverti, poi smetti“. Abatantuono, allora, termina: “Bravo, abile e responsabile“.

Eurobet Gioco Digitale pubblicità, la recensione

La pubblicità di Eurobet e Gioco Digitale si basa quasi esclusivamente sui testimonial scelti. D’altronde, la narrazione è arricchita da Diego Abatantuono e Luca Toni, due volti decisamente molto noti, soprattutto per gli amanti del mondo dello sport e del calcio in particolare. A loro spetta il compito di lanciare il messaggio orientato ad un gioco consapevole. La narrazione, inoltre, ha un clima dominato dall’ironia e dalla leggerezza, che rende l’intero spot piacevole ed efficace.