Crociera con delitto – Gozo è l’avvincente episodio della serie gialla britannica in onda su Giallo. Ambientato nelle spettacolari cornici dell’arcipelago maltese, l’episodio (titolo originale The Good Ship Murder) mescola il fascino delle vacanze di lusso con il brivido di un’indagine serrata. La storia prende il via durante una festa glamour sulla spiaggia, trasformandosi rapidamente in un rompicapo investigativo quando l’ospite d’onore viene trovato senza vita.

La serie si distingue per il suo mix unico di musica, scenari mediterranei e detection classica, con un protagonista che divide il suo tempo tra il microfono da intrattenitore e l’intuito da detective. Il titolo è disponibile per la visione anche in streaming sulla piattaforma discovery+ nella sezione dedicata al canale Giallo.

Regia, produzione e protagonisti di Crociera con delitto: Gozo

La serie è stata ideata da Mike Benson e Paul Matthew Thompson, nomi noti della serialità poliziesca del Regno Unito. La produzione punta su un cast affiatato guidato da Shayne Ward, ex vincitore di X Factor UK, che interpreta il cantante Jack Grayling, e Catherine Tyldesley nel ruolo del Primo Ufficiale Kate Woods. Insieme, i due formano una coppia investigativa insolita ma estremamente efficace.

L’episodio vede la partecipazione di numerosi caratteristi britannici che arricchiscono la galleria dei sospettati, tipica dei gialli “alla Agatha Christie” ambientati in luoghi chiusi o isolati, come appunto una nave da crociera o un’isola.

Location: dove è stato girato?

Come suggerisce il titolo, l’episodio è interamente girato sull’isola di Gozo, la perla dell’arcipelago maltese. Le riprese hanno sfruttato le acque cristalline, i resort esclusivi e le caratteristiche formazioni rocciose costiere per ricreare l’atmosfera mondana e patinata di un party per influencer. La nave da crociera utilizzata come base per la serie attraversa realmente il Mediterraneo, rendendo ogni episodio una cartolina visiva di diverse località europee.

Trama dell’episodio Crociera con delitto: Gozo

La quiete di una sosta a terra viene interrotta da un evento tragico: durante una sontuosa festa dedicata a famosi influencer sulla spiaggia di Gozo, l’ospite principale viene assassinato. Jack Grayling, che oltre a cantare sulla nave vanta un passato nella polizia, non riesce a restare a guardare e inizia a indagare insieme a Kate Woods.

La vittima era una star dei social media con una vita apparentemente perfetta, ma l’indagine rivela presto un sottobosco di rivalità feroci, gelosie professionali e segreti inconfessabili. Tra post pubblicati in tempo reale e indizi digitali, i due investigatori improvvisati devono muoversi in un mondo dove nulla è come appare, cercando il colpevole tra una lista di sospettati che include colleghi invidiosi e collaboratori insoddisfatti.

Spoiler finale: la verità sulla spiaggia

Attenzione spoiler: Nel finale dell’episodio, Jack e Kate riescono a ricostruire i movimenti dei presenti grazie all’analisi di alcune foto scattate durante il party. Si scopre che l’omicidio non è stato un raptus, ma il culmine di un piano di ricatto legato al passato oscuro della vittima. In un teso confronto sulla spiaggia, l’assassino viene smascherato proprio mentre cercava di distruggere le prove definitive. Una volta risolto il caso, Jack e Kate risalgono a bordo mentre la nave salpa verso la prossima destinazione, pronti per un nuovo mistero.

Cast completo di Crociera con delitto: Gozo

Shayne Ward : Jack Grayling

: Jack Grayling Catherine Tyldesley : Primo Ufficiale Kate Woods

: Primo Ufficiale Kate Woods Zak Douglas : Jamil Al-Rashid

: Jamil Al-Rashid Geoffrey Breton : Piers de Vreese

: Piers de Vreese Kiza Deen : Frankie Johnson

: Frankie Johnson Ross Adams : Colin Smallwood

: Colin Smallwood Claire Sweeney : Beverley Carnell

: Beverley Carnell James Barriscale : Capitano Richard Marlowe

: Capitano Richard Marlowe Lesley Dunlop : Carole Merryweather

: Carole Merryweather Florin Piersic Jr.: Nikolai Volkov

