La soap turca Forbidden Fruit prosegue su Canale 5 con una settimana esplosiva, segnata da scandali familiari, vendette, avvelenamenti e ritorni dal passato dal 23 al 29 marzo 2026. Halit affronta la ribellione dei figli, Şahika scatena il caos, Leyla rischia la vita, Ender viene tradita e avvelenata, mentre il misterioso Nadir riemerge con un piano oscuro che coinvolge tutti. Una settimana ad altissima tensione, dove ogni personaggio è costretto a fare i conti con segreti, manipolazioni e colpi di scena drammatici.

Lunedì 23 marzo 2026 – Forbidden Fruit 23–29 marzo 2026

La settimana si apre con un Halit fuori di sé dalla rabbia dopo aver scoperto il matrimonio segreto di Lila con Yiğit. In un impeto di furia, il patriarca caccia Şahika dalla villa, ritenendola responsabile dell’esplosione dello scandalo, e ordina a Yildiz di trasferirsi immediatamente da lui con il bambino per ristabilire l’ordine. Nel frattempo, la situazione per Leyla diventa drammatica: Hilmi la rapisce e, all’arrivo della polizia, la costringe al silenzio sotto la minaccia di un terribile omicidio-suicidio che coinvolgerebbe anche Kaya.

Martedì 24 marzo 2026

Le onde d’urto provocate dalle rivelazioni di Şahika continuano a travolgere la famiglia Argun e i Kaya. Ender tenta disperatamente un approccio con i suoi figli, ma si scontra con il muro di ghiaccio di Yiğit, che non può perdonarle l’abbandono, e con la delusione di Erim, stanco delle sue continue menzogne. L’unica alleata di Ender sembra essere Yildiz, che si gode il suo ritorno trionfale alla villa. Intanto, Lila sembra rassegnata all’idea di annullare le nozze, ma si scontra con la ferma opposizione di Yiğit, che si rifiuta categoricamente di firmare le carte del divorzio.

Mercoledì 25 marzo 2026 – Forbidden Fruit 23–29 marzo 2026

Il conflitto tra Lila e Yiğit si inasprisce: lei insiste per l’annullamento, ma il ragazzo confessa di essere ancora profondamente innamorato di sua moglie. Intanto, Kaya cerca con fatica di adattarsi al suo nuovo ruolo di padre, tentando di costruire un ponte emotivo con il figlio ritrovato. Tuttavia, i suoi sforzi per ricucire il rapporto con Halit falliscono miseramente, poiché quest’ultimo non sembra intenzionato a concedergli il perdono. Nel frattempo, Yildiz viene a conoscenza da Emir del terribile rapimento di Leyla, iniziando a temere per la vita della sua amica.

Giovedì 26 marzo 2026 – Ore 14:15

Nel pomeriggio del giovedì, Halit continua a fare pressioni affinché il matrimonio della figlia venga invalidato, scontrandosi ancora una volta con il rifiuto di Yiğit. Lila, nonostante proclami ai quattro venti di non voler più avere nulla a che fare con lui, fatica a nascondere i sentimenti che ancora prova. Sul fronte societario, Şahika gioca l’ultima carta organizzando un incontro con il finanziatore Pierre, il quale però pone una condizione negoziale durissima: vuole ottenere a tutti i costi le quote azionarie detenute da Ender.

Giovedì 26 marzo 2026 – Prime Time – Forbidden Fruit 23–29 marzo 2026

La serata si accende con lo scontro totale tra Ender e Halit: lei si rifiuta di cedere le sue azioni a Pierre, nonostante le minacce del magnate. Yildiz, intanto, mette in atto un piano audace per sottrarre Leyla dalle grinfie del marito violento, riuscendo a nasconderla all’interno della villa. La tensione esplode quando Hilmi fa irruzione armato a casa di Kaya: ne segue una violenta colluttazione con Yiğit durante la quale parte un colpo di pistola che ferisce una guardia. Una volta costretta a cedere le azioni, Ender affronta i suoi nemici, mentre Nadir, furioso per il fallimento dei piani, caccia Şahika. La reazione della donna è spietata: avvelena Halit, Ender, Yildiz e la domestica Aysel. Solo il tempestivo intervento di Leyla, che trova tutti svenuti e allerta Caner, evita la strage finale.

Venerdì 27 marzo 2026

Durante il ricovero in ospedale, Halit vive momenti di grande confusione. È convinto di aver visto Nadir entrare nella sua stanza, ma i medici liquidano la cosa come un’allucinazione post-traumatica dovuta ai farmaci. Tuttavia, Halit sa che l’uomo è reale e confessa un segreto inconfessabile: anni prima aveva tradito Nadir denunciandolo alla polizia, e ora teme che il suo vecchio nemico sia tornato per regolare i conti una volta per tutte.

Sabato 28 marzo 2026 – Forbidden Fruit 23–29 marzo 2026

Scampato miracolosamente al veleno di Şahika, Halit inizia a indagare nell’ombra sul passato di Nadir. Quest’ultimo, nel frattempo, inizia a muoversi come un ragno nella tela, cercando di accattivarsi le simpatie delle persone vicine ad Halit. Con un piano meticoloso, mette in scena incontri “casuali” con Ender e Yildiz, offrendo loro supporto e consigli per spingerle a ribellarsi al patriarca. Nadir arriva persino a soccorrere Yiğit ed Emir dopo un incidente sfiorato, presentandosi come un provvidenziale benefattore agli occhi di tutti.

Domenica 29 marzo 2026

La settimana si chiude con un tentativo di riconciliazione familiare orchestrato da Ender. Con la complicità di Caner, la donna organizza un incontro a sorpresa tra Yiğit e Lila a casa sua. Durante il confronto, il ragazzo trova finalmente il coraggio di raccontare tutta la verità, lasciando Lila profondamente turbata e desiderosa di confidarsi con il padre. Grazie alla riuscita del piano, Ender riesce finalmente a riabbracciare l’affetto dei suoi figli, mentre Akin intravede un’opportunità commerciale nei racconti di Zehra e propone ad Halit un progetto ambizioso: scrivere un libro autobiografico sulla sua incredibile vita.

Dove vederla

Canale 5 alle 14:10 – Prime Time il giovedì alle 21:20 – streaming su Mediaset Infinity.

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