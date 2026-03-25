Mercoledì 25 marzo, su Food Network, è in onda Pazzi di Sushi. Il programma, cooking show della rete visibile sul canale 33 del digitale terrestre, è in onda, con un appuntamento in prima visione, dalle ore 22:00.

Pazzi di Sushi, la conduttrice è Rosy Chin

Pazzi di Sushi è una realizzazione originale della società FilimItpro s.r.l., che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery. Le puntate sono trasmesse con cadenza settimanale, su Food Network, a partire dalle ore 22:00 circa. Subito dopo il passaggio televisivo, gli appuntamenti sono visibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+.

La conduzione di Pazzi di Sushi è affidata a Rosy Chin. Chef ed imprenditrice, ha portato la sua visione di cucina nipponica in stile fusion mediante il locale Yokohama di Milano. Inoltre, ha iniziato a diffondere le proprie ricette sui social, ottenendo grande popolarità, al punto da entrare nella Casa del Grande Fratello nella stagione 2023-2024.

Tre diverse filosofie culinarie a confronto

Durante ogni puntata di Pazzi di Sushi, la conduttrice guida la sfida fra tre diverse filosofie culinarie, rappresentate da altrettanti Sushi Advisor. Con tale nome ci si riferisce a veri e propri esperti del gusto, che accompagnano la padrona di casa alla scoperta di quelli che, a tutti gli effetti, sono i loro locali del cuore.

Di volta in volta, ogni Sushi Advisor porta Rosy Chin e gli altri avversari a mangiare nel ristorante prescelto, dove tutti insieme gustano un pasto rigorosamente a base di sushi. Dopo ogni portata, insieme discutono di ciò che hanno gustato, confrontandosi su sapori, pregi e difetti.

Al termine del pasto, i due Sushi Advisor devono valutare, con un voto da 1 a 5, ciascuna portata. Alla fine della puntata, Rosy Chin assegna un voto bonus al locale secondo lei migliore. Il ristorante che ha ricevuto il punteggio complessivo più alto, e con esso il Sushi Advisor che lo ha suggerito, sono i vincitori.

Pazzi di Sushi, il 25 marzo tappa a Napoli

Pazzi di Sushi, almeno nella prima edizione, va a caccia dei migliori ristoranti di sushi della Campania. A tal proposito, questa settimana la conduttrice visita tre locali di cucina orientale posti nella città capoluogo Napoli. In particolare, le telecamere si concentrano sulle attività del quartiere Chiaia, che conta oltre 38 mila abitanti. Si tratta di uno dei quartieri più centrali ed eleganti di Napoli, che ospita monumenti di grande attrazione, fra cui il celebre Castel dell’Ovo.