Il palinsesto televisivo in Italia riserva una serata ad altissima tensione per gli amanti del cinema d’azione e delle storie ricche di colpi di scena. Il film action-thriller Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi, diretto dal regista Jon Keeyes, va in onda stasera in prima serata sulle frequenze digitali di Sky Cinema Action. Questa pellicola unisce magistralmente gli elementi tipici della criminalità organizzata, un’ironia nera graffiante e spettacolari scontri a fuoco che richiamano lo stile pulp più autentico. La narrazione segue da vicino le vicende di una squadra specializzata nel ripulire le scene del crimine dopo i regolamenti di conti. Tuttavia, il loro lavoro silenzioso, metodico e apparentemente invisibile subisce uno sconvolgimento totale quando i protagonisti rinvengono un oggetto misterioso che nessuno avrebbe mai dovuto scoprire, alterando definitivamente il loro destino.
Regia, produzione e protagonisti del film Clean Up Crew Specialisti in lavori sporchi
Il cineasta Jon Keeyes cura la regia di questo progetto internazionale, mantenendo un ritmo incalzante e una forte attenzione alla psicologia dei personaggi coinvolti. Allo stesso tempo, lo sceneggiatore Matthew Rogers scrive un testo brillante che mescola l’azione pura con le dinamiche classiche dei gangster movie. Per quanto riguarda il cast, il celebre attore Jonathan Rhys Meyers interpreta Alex, il leader determinato della squadra di pulizia. Accanto a lui, il pubblico italiano ritrova attori del calibro di Swen Temmel ed Ekaterina Baker, supportati dal talento dell’attrice premio Oscar Melissa Leo. Infine, la star internazionale Antonio Banderas interpreta il ruolo del crudele antagonista principale, arricchendo la pellicola con una recitazione carismatica e ricca di sfumature malavitose.
Dove si sono svolte le riprese del film all’interno delle location europee?
La produzione ha scelto l’Irlanda come territorio principale per lo svolgimento delle riprese cinematografiche. I tecnici hanno sfruttato ampiamente le grigie zone industriali irlandesi, le periferie urbane di alcune città e diversi interni ricostruiti appositamente nei teatri di posa. Inoltre, la trama si sviluppa prevalentemente in ambienti chiusi e claustrofobici, come magazzini abbandonati, case isolate nella campagna e depositi commerciali. Queste specifiche location cittadine ospitano inseguimenti automobilistici mozzafiato e sparatorie ravvicinate, mentre la fotografia contrasta i colori per esaltare l’estetica tipica del crime europeo contemporaneo.
Trama del film Clean Up Crew Specialisti in lavori sporchi
Le vicende principali si focalizzano sulle attività della Clean Up Crew, una ditta privata composta da professionisti del settore che intervengono tempestivamente subito dopo il compimento di efferati reati di sangue. Il loro compito fondamentale consiste nell’eliminare ogni minima traccia biologica o compromettente che possa ricondurre le forze dell’ordine ai mandanti dei delitti. Di conseguenza, il loro codice etico interno impone regole rigidissime ed essenziali: non fare mai domande scomode, non toccare assolutamente gli oggetti superflui e non farsi mai notare da occhi indiscreti. In questo modo, i dipendenti mantengono un profilo basso e guadagnano cifre importanti senza rischiare la vita in prima persona.
Questo perfetto equilibrio professionale crolla definitivamente quando i membri del gruppo, durante una normale operazione di sanificazione in una villa d’epoca, trovano una valigetta piena di contanti che un malvivente sopravvissuto all’agguato aveva occultato con cura. Pertanto, la fortissima tentazione economica spinge la squadra a commettere un errore fatale. La decisione collettiva di appropriarsi indebitamente del denaro trascina immediatamente i protagonisti in un pericoloso vortice criminale popolato da gangster spietati, sicari professionisti senza scrupoli e poliziotti corrotti. Tutti questi soggetti rispondono direttamente a Gabriel, un boss della malavita organizzata interpretato da Antonio Banderas. Da quel momento, ogni scelta sbagliata allontana la squadra dalla salvezza, costringendo i protagonisti a utilizzare gli stessi strumenti di lavoro per difendersi dagli assalti dei killer.
Spoiler finale: la trappola e la risoluzione del conflitto
Nelle sequenze conclusive del thriller, i membri della squadra scoprono con stupore che la preziosa valigetta non custodisce soltanto banconote di grosso taglio, ma contiene anche una serie di documenti cartacei e file informatici segreti. Questo materiale scotta, poiché descrive accuratamente gli accordi segreti tra i boss locali e alcuni importanti funzionari governativi. Di conseguenza, i protagonisti capiscono che i loro datori di lavoro li hanno già traditi e decidono di passare al contrattacco. La squadra applica con astuzia le proprie competenze strategiche per scatenare una guerra interna tra le diverse fazioni nemiche, eliminando i rivali e ripulendo per sempre la propria esistenza dal pericolo.
Cast completo del film Clean Up Crew Specialisti in lavori sporchi
Il successo di questo lungometraggio risiede nella perfetta caratterizzazione dei personaggi, interpretati da un gruppo affiatato di attori di fama mondiale. Di seguito si riporta lo schema con l’elenco completo degli interpreti principali e secondari:
- Jonathan Rhys Meyers: interpreta il caposquadra Alex
- Swen Temmel: interpreta il metodico Chuck
- Ekaterina Baker: interpreta la coraggiosa Meagan
- Melissa Leo: interpreta l’enigmatica Siobhan
- Antonio Banderas: interpreta il boss mafioso Gabriel
- Matthew Tompkins: interpreta il criminale Rob
- Conor Mullen: interpreta il poliziotto corrotto Officer James
- Ian Toner: interpreta l’agente di pattuglia Officer Garland
- Laurence Kinlan: interpreta il giovane malavitoso Danny