Il palinsesto di Rai 4 si accende con il film 97 Minuti (97 Minutes), un action-thriller adrenalinico che porta sul piccolo schermo una corsa contro il tempo sospesa a undicimila metri d’altezza. Ambientata quasi interamente a bordo di un Boeing 767 dirottato, la pellicola gioca con una premessa narrativa implacabile: l’aereo ha carburante sufficiente per soli 97 minuti. Mentre il cronometro corre inesorabile verso lo zero, le autorità a terra si trovano davanti a un dilemma etico e strategico devastante: abbattere il velivolo per prevenire una catastrofe al suolo o tentare un salvataggio apparentemente impossibile?

A rendere la situazione ancora più incerta è la presenza a bordo di Alex, un agente infiltrato tra le file dei terroristi la cui fedeltà e le cui motivazioni restano ambigue fino all’ultimo. Il film riesce a mantenere una tensione costante, spostando continuamente il focus tra la claustrofobia della cabina di pilotaggio e la fredda gestione della crisi nelle stanze del potere della NSA, dove ogni decisione può costare la vita a centinaia di innocenti.

Regia, produzione e protagonisti del film 97 Minuti

La regia del film è affidata a Timo Vuorensola, che dimostra una notevole capacità nel gestire gli spazi ristretti del velivolo per massimizzare il senso di urgenza. La sceneggiatura, scritta da Pavan Grover, costruisce un meccanismo a orologeria dove ogni minuto perso accresce il rischio di un esito fatale. Si tratta di una produzione britannica, realizzata con la partecipazione di capitali provenienti da USA e Canada. Il cast è guidato dallo straordinario Jonathan Rhys Meyers, affiancato dal veterano Alec Baldwin e da MyAnna Buring.

Per quanto riguarda le location, 97 Minuti è stato girato principalmente nel Regno Unito. La produzione ha fatto ampio uso dei Black Hangar Studios, specializzati in set ad alta tecnologia che hanno permesso di ricostruire fedelmente l’interno del Boeing 767. Altre scene sono state realizzate ad Alton, nell’Hampshire, garantendo alla pellicola un’estetica solida e realistica che supporta perfettamente lo svolgimento della trama action.

Trama del film 97 Minuti

Un gruppo di terroristi prende il controllo di un Boeing 767 in volo, gettando nel panico i passeggeri e le agenzie di sicurezza nazionale. Il direttore della NSA, Hawkins, si trova a gestire una crisi senza precedenti. Infatti in soli 97 minuti di autonomia rimasti, deve decidere se dare l’ordine di abbattimento del velivolo. A opporsi a questa scelta estrema è la sua vice, Toyin, convinta che ci sia ancora una speranza legata alla presenza di un agente sotto copertura tra i dirottatori.

Sull’aereo, Alex deve muoversi con estrema cautela: la sua copertura è appesa a un filo e ogni sua mossa per sabotare i piani dei terroristi rischia di essere scoperta. Tra manovre evasive, tentativi di comunicazione con la terraferma e la necessità di proteggere i civili, Alex ingaggia una lotta disperata per guadagnare tempo prezioso, mentre a terra Hawkins è già pronto a dare il via libera ai caccia intercettori.

Spoiler finale

Nel finale al cardiopalma, la vera identità di Alex viene scoperta dai terroristi proprio mentre uno di loro attiva un ordigno collegato ai sensori di impatto dell’aereo. In un ribaltamento drammatico delle sue intenzioni iniziali, Alex decide di schierarsi definitivamente dalla parte dei civili. Grazie alla preziosa collaborazione medica e psicologica della dottoressa Kim, l’agente riesce a mettere fuori combattimento i dirottatori e a tentare una manovra di atterraggio d’emergenza proprio mentre i caccia sono pronti a far fuoco. Il velivolo tocca terra in extremis salvando i passeggeri, ma Alex paga con la vita il suo atto di eroismo, morendo durante l’operazione e riscattando così il proprio passato con un sacrificio estremo.

Cast completo del film 97 Minuti

L’efficacia del film poggia su un cast internazionale capace di trasmettere tutta la tensione della vicenda: