Venerdì 12 giugno prende il via il GP di Catalogna di Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il mondiale, dunque, continua con un nuovo appuntamento, questa volta ambientato in Spagna.

Formula 1 GP Catalogna programmazione tv, continuano i successi di Kimi Antonelli

La Formula 1, dunque, torna protagonista dopo il fine settimana a Montecarlo. Nello storico circuito la vittoria è andata, ancora una volta, all’italiano Kimi Antonelli, che con la sua Mercedes ha festeggiato il quinto trionfo consecutivo. Un bottino da record per il 18enne, che guida la classifica piloti con ben 156 punti. A seguire, in seconda posizione, c’è il ferrarista Lewis Hamilton, a quota 90 punti, mentre il terzo gradino del podio è occupato da George Russel, che invece di punti ne ha 88. Il GP di Catalogna si svolge presso il Circuito di Catalogna, posto a pochi km di distanza da Barcellona. Ha una lunghezza di 4 km e 600 metri ed è composto da un totale di 14 curve.

Formula 1 GP Catalogna programmazione tv, gli orari e le sessioni

Il calendario del GP di Catalogna di Formula 1 propone, venerdì 12 giugno, due prove libere. La prima parte alle 13:30, la seconda alle 17:30 ed entrambe sono trasmesse, in diretta e in esclusiva, solamente a pagamento sulle reti Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1.

La medesima programmazione tv riguarda anche la terza e ultima prova libera, che è possibile vedere, in diretta, a partire dalle ore 12:30 circa. La prima sessione ad essere visibile anche in chiaro è quella delle Qualifiche. Tale appuntamento, fondamentale per l’esito del weekend in quanto determina la griglia di partenza per la gara della domenica, è trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1 dalle ore 16:00. Due ore più tardi, invece, è prevista la messa in onda in differita e in chiaro su TV8.

Infine, domenica 14 giugno alle 15:00, parte la gara vera e propria, in onda su Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1. Su TV8 è possibile seguire il GP solamente in differita, dalle 18:00.

I telecronisti

Tutte le sessioni del fine settimana, sia in chiaro che a pagamento, sono raccontate da Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené e Roberto Chinchero. Il loro commento è supportato dalle analisi tecniche firmate da Ivan Capelli, Matteo Bobbi e Vicky Piria. In qualità di inviati a bordocampo ci sono Mara Sangiorgio e Davide Camicioli, che si alternano per tutta la durata della stagione. L’approfondimento post gara è affidato a Race Anatomy, condotto da Fabio Tavelli.