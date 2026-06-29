Su Netflix è disponibile Il ragazzo dell’ultimo banco, serie tv coreana del 2026. Il titolo internazionale è Notes from the Last Row, mentre quello originale coreano è 맨 끝줄 소년.

La serie segue Heo Mun-oh, professore universitario di letteratura e scrittore fallito, che scopre il talento inatteso di Lee Kang, studente silenzioso seduto nell’ultima fila dell’aula. Quella che sembra una relazione tra maestro e allievo si trasforma però in un legame pericoloso, fatto di ossessione, segreti e storie capaci di sconvolgere la realtà.

Regia, produzione e protagonisti della serie tv Il ragazzo dell’ultimo banco

Il ragazzo dell’ultimo banco è diretto da Kim Gyu-tae e scritto da Jang Myung-woo. La serie è una produzione sudcoreana Netflix e adatta liberamente l’opera teatrale El chico de la última fila dello scrittore spagnolo Juan Mayorga.

Il protagonista è Heo Mun-oh, interpretato da Choi Min-sik. Mun-oh insegna letteratura all’università, ma vive con grande frustrazione il proprio passato: molti anni prima aveva pubblicato un romanzo, senza però riuscire a scrivere altro di significativo. Il fallimento come autore è diventato una ferita profonda, trasformandolo in un professore severo, cinico e spesso insofferente nei confronti degli studenti.

La sua vita cambia quando legge un testo scritto da Lee Kang, interpretato da Choi Hyun-wook. Kang è un ragazzo misterioso, poco incline a parlare di sé e apparentemente estraneo al mondo della letteratura. Eppure, nelle sue pagine emerge un talento raro, capace di osservare le persone e raccontare ciò che nascondono.

Mun-oh decide quindi di seguire Kang privatamente e di aiutarlo a completare il suo primo romanzo. Ma ogni nuova pagina trascina il professore sempre più dentro la vita di Kim Su-hun, suo vecchio compagno universitario e rivale, e di sua moglie Ahn Eun-joo, donna per cui Mun-oh ha nutrito sentimenti mai davvero superati.

Nel cast principale figurano anche Huh Joon-ho nel ruolo di Kim Su-hun, Kim Yunjin in quello di Ahn Eun-joo e Jin Kyung, che interpreta Jo Hyeon-suk, moglie di Mun-oh.

Dove è stata girata?

Il ragazzo dell’ultimo banco è stato girato in Corea del Sud, soprattutto tra Seoul, Incheon e alcune località della provincia di Gyeonggi.

Le scene cittadine comprendono aree di Seoul come Magok, Mapo, Yeongdeungpo e Jung-gu, utilizzate per ricreare gli ambienti della vita universitaria, gli appartamenti dei protagonisti e gli spazi più eleganti frequentati dalla famiglia di Kim Su-hun.

Altre sequenze sono state realizzate a Incheon, in particolare nelle zone di Yeongjong e Dong-gu, mentre alcune location si trovano anche a Paju e Goyang, nella provincia di Gyeonggi.

La scelta di queste ambientazioni contribuisce al tono della serie. L’università, i quartieri residenziali, le librerie, le caffetterie e le case della borghesia coreana diventano luoghi apparentemente ordinari, ma pieni di tensioni, bugie e osservazioni nascoste.

Trama della serie tv Il ragazzo dell’ultimo banco

La trama di Il ragazzo dell’ultimo banco segue Heo Mun-oh, docente universitario di letteratura che ha smesso da tempo di credere nel proprio talento. Dopo aver pubblicato un solo romanzo da giovane, non è più riuscito a scrivere nulla e ha trasformato la sua frustrazione in una vita fatta di rancori, giudizi severi e continue comparazioni con il successo degli altri.

Durante una lezione, Mun-oh rimane colpito da Lee Kang, uno studente seduto nell’ultima fila. Kang consegna un testo che racconta la vita di una famiglia benestante osservata dall’esterno. La scrittura è precisa, inquietante e sorprendentemente matura.

Il professore capisce subito che quel ragazzo possiede un talento raro. Decide di offrirgli lezioni private e lo spinge a continuare a scrivere. Mun-oh immagina già il futuro di Kang: un grande autore che riconoscerà pubblicamente il merito del professore che lo ha scoperto.

Ben presto, però, le storie di Lee Kang diventano sempre più personali. Il ragazzo scrive della famiglia di Se-yun, compagno di università e figlio di Kim Su-hun, vecchio amico e storico rivale di Mun-oh.

Kim Su-hun è uno scrittore affermato, marito di Ahn Eun-joo e padre di due figli. Per Mun-oh rappresenta tutto ciò che lui non è mai riuscito a diventare: un autore stimato, un uomo realizzato e una persona apparentemente felice.

Le pagine di Kang insinuano dubbi sempre più oscuri. Ci sono tradimenti, morti sospette, segreti familiari e indizi che sembrano dimostrare come dietro la facciata perfetta della famiglia Su-hun si nasconda una realtà terribile.

Mun-oh ne resta completamente ossessionato. Non riesce più a distinguere ciò che Lee Kang inventa da ciò che potrebbe essere vero. Più legge, più sente il bisogno di conoscere il seguito della storia, anche a costo di compromettere il proprio lavoro, il matrimonio e la propria lucidità.

Spoiler finale

Nel finale di Il ragazzo dell’ultimo banco, Mun-oh scopre che gran parte della storia raccontata da Lee Kang era una costruzione narrativa studiata per manipolarlo.

Kang aveva usato alcuni elementi reali per rendere credibile il racconto, ma le accuse più gravi contro Kim Su-hun erano invenzioni. Mun-oh arriva infatti a credere che Su-hun abbia tradito la moglie, rubato un manoscritto e perfino ucciso una donna per impedire che la verità venisse scoperta.

Convinto che Su-hun sia pronto a uccidere la moglie Eun-joo e il figlio Se-yun, Mun-oh chiama polizia e vigili del fuoco e corre alla loro abitazione. Quando arriva, però, non trova alcuna scena del crimine: la famiglia sta semplicemente rientrando da una tranquilla uscita insieme.

Mun-oh capisce così di essere caduto nella trappola di Lee Kang. Il ragazzo aveva costruito quella storia facendo leva sulle sue gelosie, sulla sua ossessione per Eun-joo e sull’inferiorità che provava da anni nei confronti di Su-hun.

Il motivo della vendetta risale all’infanzia di Kang. Dodici anni prima, quando viveva in un orfanotrofio dopo la morte dei genitori, aveva conosciuto Mun-oh attraverso Hyeon-suk, moglie del professore. Mun-oh aveva spinto il bambino a raccontare il proprio dolore trasformandolo in una storia, ma poi aveva giudicato quel trauma poco interessante e non aveva voluto più avere contatti con lui.

Kang cresce quindi con il desiderio di far provare a Mun-oh la stessa sensazione di essere usato soltanto come materiale narrativo.

La vendetta riesce. Hyeon-suk lascia il marito, stanca dei suoi sospetti e della sua ossessione. Mun-oh perde anche il lavoro e la reputazione dopo che Kang rivela online che il professore lo aveva aiutato a ottenere le domande di una competizione universitaria.

Nell’ultima scena, Mun-oh lavora in una libreria. Ha perso quasi tutto, ma ha ricominciato a scrivere. Lee Kang entra nel negozio, compra una copia del Faust di Goethe e gli propone di riprendere le lezioni di letteratura.

Mun-oh, nonostante la rabbia, resta di nuovo affascinato dall’idea di una nuova storia. Il finale lascia intendere che il loro rapporto continuerà: tossico, ambiguo e alimentato dall’impossibilità di separare la vita dalla finzione.

Cast completo della serie tv Il ragazzo dell’ultimo banco

Choi Min-sik : Heo Mun-oh

: Heo Mun-oh Choi Hyun-wook : Lee Kang

: Lee Kang Huh Joon-ho : Kim Su-hun

: Kim Su-hun Kim Yunjin : Ahn Eun-joo

: Ahn Eun-joo Jin Kyung : Jo Hyeon-suk

: Jo Hyeon-suk Lee Jin-woo : Se-yun

: Se-yun Han Ji-eun: Min-hui

Dove vedere Il ragazzo dell’ultimo banco in streaming

Il ragazzo dell’ultimo banco è disponibile in streaming su Netflix dal 26 giugno 2026.

La serie è una miniserie composta da 6 episodi. È consigliata a chi cerca un thriller psicologico coreano costruito sul rapporto tra insegnante e studente, sulla scrittura come strumento di potere e sul confine sempre più fragile tra invenzione e realtà.