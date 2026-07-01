Questo pomeriggio su TV8 va in onda Il passato di mio padre, thriller del 2025 diretto da Sean Cisterna. Il titolo originale è The Body in the Locker e racconta la scoperta sconvolgente fatta da una donna dopo la morte del padre.

La protagonista è Amy Robertson, amministratrice di una fondazione benefica e figlia di Reginald, uomo molto stimato nella comunità. Mentre cerca di organizzare un’asta con gli oggetti appartenuti al padre, Amy trova una chiave collegata a un deposito segreto. Dentro uno degli armadietti, però, c’è il corpo di una donna.

Regia, produzione e protagonisti del film Il passato di mio padre

Il passato di mio padre è diretto da Sean Cisterna, regista canadese specializzato in film tv e thriller psicologici. Il film costruisce una storia di segreti familiari, lutto, inganni e verità rimaste nascoste per anni.

La protagonista è Amy Robertson, interpretata da Kirsten Comerford. Amy ha sempre considerato il padre Reginald una figura irreprensibile: un uomo generoso, impegnato nella beneficenza e capace di costruire una fondazione rispettata da tutti.

Dopo la morte dell’uomo, però, la sua immagine inizia a crollare. La scoperta del corpo nel deposito porta Amy a chiedersi se Reginald fosse davvero la persona che credeva di conoscere oppure se avesse condotto una doppia vita.

Chris Hong interpreta James Robertson, marito di Amy. Il suo comportamento ambiguo e l’attenzione costante alla reputazione della famiglia rendono James uno dei primi sospettati nella vicenda.

Nel cast figurano anche Jayne Heitmeyer nel ruolo di Clare, madre di Amy, Tori Barban in quello di Maisie e Sasha Barry nei panni di Georgia Hound. Attorno alla famiglia Robertson ruotano anche dipendenti della fondazione, persone legate al deposito e figure del passato di Reginald.

Dove è stato girato?

Il passato di mio padre è stato girato in Canada, soprattutto a Ottawa, capitale dell’Ontario.

La città è stata utilizzata per ricreare l’ambientazione della ricca famiglia Robertson, tra abitazioni eleganti, uffici della fondazione, spazi cittadini e ambienti legati ai depositi in cui viene scoperto il corpo.

Le location hanno un ruolo importante nel thriller. La casa di Reginald appare inizialmente come il simbolo di una famiglia rispettabile e benestante, ma diventa presto un luogo pieno di oggetti, documenti e tracce che portano Amy verso una verità sempre più inquietante.

Anche il deposito è centrale nella storia. Quello spazio apparentemente anonimo custodisce il segreto che cambia per sempre la percezione di Amy sul padre e sulle persone che le sono più vicine.

Trama del film Il passato di mio padre

La trama di Il passato di mio padre segue Amy Robertson, dirigente di una grande fondazione benefica che ha appena perso il padre Reginald.

L’uomo era conosciuto come un benefattore rispettato, punto di riferimento della comunità e figura centrale nella vita della figlia. Amy vuole onorarne la memoria organizzando un’asta con alcuni oggetti personali, ma un’intrusione nella casa di famiglia cambia tutto.

Tra le cose appartenute a Reginald, Amy trova una chiave. Dopo alcune ricerche, capisce che apre un deposito intestato al padre. Quando raggiunge il luogo, scopre all’interno di un armadietto il cadavere di una donna morta da anni.

La scoperta fa nascere una domanda terribile: Reginald era un assassino? Amy comincia a indagare e scopre che la vittima aveva avuto una relazione con suo padre. Il caso mette in pericolo non soltanto il ricordo di Reginald, ma anche la reputazione della fondazione e l’equilibrio della famiglia.

Amy si trova circondata da persone che sembrano nascondere qualcosa. La madre Clare vuole evitare uno scandalo, James appare troppo preoccupato per le conseguenze pubbliche della vicenda e la giovane stagista Maisie mostra un interesse insolito per Reginald e per il lavoro della fondazione.

Ogni nuovo indizio spinge Amy a dubitare di chiunque. Più cerca di difendere il padre, più emerge l’idea che l’uomo abbia avuto una vita segreta, fatta di relazioni nascoste e scelte mai raccontate alla famiglia.

Spoiler finale

Nel finale di Il passato di mio padre, Amy scopre che Maisie è molto più coinvolta di quanto sembrasse. La giovane era stata l’intrusa entrata nella casa di Reginald all’inizio della storia, ma non cercava denaro o documenti da usare contro la famiglia.

Maisie voleva capire chi fosse davvero Reginald perché è sua figlia. La ragazza è nata da una relazione segreta tra l’uomo e la donna trovata morta nel deposito.

La verità sul delitto riguarda però Clare, madre di Amy e moglie di Reginald. Anni prima, Clare aveva scoperto il tradimento del marito e l’esistenza della seconda famiglia. Accecata dalla rabbia, dalla gelosia e dalla paura di perdere tutto, aveva ucciso l’amante di Reginald e nascosto il corpo nel deposito.

Quando Amy si avvicina alla soluzione del mistero, Clare cerca di eliminare le prove e di mettere a tacere anche Maisie. Durante lo scontro finale, minaccia tutti con una pistola. James viene ferito, ma la polizia riesce a intervenire e arresta Clare.

Dopo l’arresto della madre, Amy e Maisie riescono ad aprire una chiavetta USB lasciata da Reginald. Nel video, l’uomo conferma di essere il padre della ragazza e riconosce pubblicamente il legame con lei.

Il finale non cancella il dolore e le bugie del passato, ma apre una possibilità di riconciliazione. Amy invita Maisie a cena, scegliendo di accettarla come sorella e di non ripetere gli errori commessi dai genitori.

Cast completo del film Il passato di mio padre