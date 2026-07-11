Teddy Reno festeggia i 100 anni e la Rai, per l’occasione, ha deciso di proporre uno speciale per omaggiarlo. La produzione è inserita nella programmazione di Rai Storia, canale 54 del digitale terrestre.

Teddy Reno 100 anni, una carriera lunga decenni

Teddy Reno, alias di Ferruccio Merk Ricordi, è nato a Trieste l’11 luglio di cento anni fa e sin da giovanissimo ha messo in evidenza il suo lato artistico. Reno, infatti, nel 1938 si è esibito a Rimini per la prima volta con il brano Tu sei la musica. Si tratta dell’inizio di una lunghissima carriera durata decenni e che l’ha portato a calcare alcuni palchi più importanti del nostro paese e non solo. Tra questi ha avuto un ruolo senza dubbio molto importante il Festival di Sanremo, al quale è sempre stato molto legato. L’artista, infatti, ha gareggiato a quattro edizioni della kermesse, ottenendo un secondo e terzo posto.

Dopo il periodo della seconda guerra mondiale, l’artista ha esordito a Radio Trieste e nel ’46, durante una tournée effettuata in Germania, ha adottato il nome d’arte con cui tutti lo conoscono ancora oggi.

Teddy Reno 100 anni, una carriera ricca di successi

La carriera di Teddy Reno è scandita dai grandi successi, brani che sono entrati nella storia della musica italiana. Da Piccolissima Serenata a Addormentarmi Così, passando per A come Amore, Ragazzina e Libero. Nel 2023 l’interprete ha ricevuto il Premio alla Carriera, che gli è stato conferito sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo.

Ma oltre che come cantante, Teddy Reno ha ottenuto grande popolarità nel ruolo di scopritore di talenti. Con la CGD, ovvero Compagnia Generale del Disco, ha lanciato artisti del calibro di Betty Curtis e Johnny Dorelli. Per cercare nuovi talenti, nel ’62 ha fondato il Festival degli Sconosciuti, kermesse musicale nella quale ha incontrato Rita Pavone, con la quale ha convolato a nozze nel 1968. Un matrimonio, questo, che continua felicemente ancora oggi.

Inoltre, a partire dagli anni ’50, Teddy Reno si è contraddistinto nel ruolo di attore, avendo partecipato a pellicole come Totò, Peppino e la… malafemmina, Peppino, le modelle e… chella llà e Il giorno più corto.

L’omaggio di Rai Storia

Per celebrare la lunga carriera di Teddy Reno, su Rai Storia, sabato 11 luglio, è proposto Le ragazzine della canzone italiana. Lo speciale, al via alle ore 18:25 circa, contiene le interviste ad alcune cantanti del nostro paese. Fra loro c’è Rita Pavone, che racconta i suoi esordi e la sua carriera insieme alla famiglia e a Teddy Reno.