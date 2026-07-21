Lunedì 21 luglio va in onda su Rai 1 la seconda puntata del TIM Summer Hits 2026. La kermesse musicale è proposta dalle ore 21:25 circa.

TIM Summer Hits 2026 seconda puntata, il format dalla centrale Piazza del Popolo

Curato dalla Direzione Intrattenimento Prime Time, il format è un branded content di Rai Pubblicità e TIM prodotto da Friends TV in collaborazione con Roma Capitale e con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

Solamente per questa settimana, la trasmissione raddoppia. Eccezionalmente, infatti, all’appuntamento consueto del venerdì si aggiunge quello odierno del lunedì, al via come sempre in prima serata su Rai 1.

Alla conduzione della serata, che si svolge presso Piazza del Popolo, ritroviamo la coppia composta da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Gli ascolti del debutto sono positivi

L’edizione del TIM Summer Hits 2026, dunque, procede con la seconda puntata dopo l’ottimo esordio dello scorso venerdì. Il 17 luglio, la kermesse musicale ha tenuto compagnia, sulla rete ammiraglia della TV di Stato, a poco più di 2 milioni di telespettatori, con una share che ha toccato il 19,4%. In termini di share si tratta dell’esordio migliore per lo show, che nel giugno del 2025 aveva debuttato al 18%.

Sul palco, anche nella seconda puntata, si alternano alcuni dei protagonisti della musica italiana. Essi intonano i loro brani ed eseguono delle brevi interviste sul palco insieme ai conduttori.

TIM Summer Hits 2026 seconda puntata, gli ospiti

Nella seconda puntata del TIM Summer Hits 2026 partecipa Achille Lauro, che esegue alcuni fra i suoi brani più celebri, fra cui Amor e Comuni immortali e che ritrova Carlo Conti dopo l’esperienza da co-conduttore nella seconda serata del Festival di Sanremo.

Fra i protagonisti ci sono, poi, Cristiano Malgioglio ed Elettra Lamborghini, ovvero due degli artisti che Conti ha scelto come giudici per la prossima edizione di Tale e Quale Show.

Molto attesi sono i Negramaro, band guidata dal frontman Giuliano Sangiorgi e protagonista in queste settimane di un tour estivo. I due conduttori accolgono anche Alex Britti, Benji & Fede, Emma, Ernia, Francesco Gabbani, J-Ax e LDA con Aka 7even. Sul palco, inoltre, ci sono Noemi, Paola Iezzi, Raf, Rkomi, Rocco Hunt e Sayf, secondo classificato al Festival e rivelazione musicale della prima parte dell’anno. Il parterre è composto da Tormento, Tredici Pietro e il giovane Nicolò Filippucci, ex concorrente di Amici e vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo con il brano Laguna.