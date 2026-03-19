Dopo il successo di Chernobyl, miniserie del 2019, è arrivata, in Italia, un’altra serie tv che racconta una storia vera di un disastro nucleare. Il titolo è Emergenza Radioattiva e racconta ciò che è accaduto, nel 1987, a Goiania, in Brasile.

Emergenza Radioattiva, regista e dove è girata

Emergenza Radioattiva è distribuita, a livello internazionale, dall’emittente Netflix, sulla quale ha debuttato lo scorso 18 marzo. La produzione è firmata da Gustavo Lipsztein, mentre la regia è affidata a Fernando Coimbra e Iberê Carvalho.

La prima stagione è composta da un totale di cinque puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa un’ora ciascuno. Tutti gli appuntamenti sono stati rilasciati insieme, come accade spesso per le produzioni visibili su Netflix.

Girata in Brasile, la serie tv Emergenza Radioattiva incrocia il racconto fedele di quanto accaduto realmente alle implicazioni sociali e politiche che tale evento ha avuto su tutto il paese.

Emergenza Radioattiva, la trama

È il 13 settembre del 1987. A Goiania, due raccoglitori di rottami, ovvero Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, entrano all’interno di una clinica privata abbandonata con sede presso l’Istituto Goiano de Radioterapia (IGR).

I protagonisti si aggirano fra le varie stanze dell’edificio, alla ricerca di oggetti curiosi e potenzialmente remunerativi. Fra le macerie individuano un particolare dispositivo medico, che scelgono di smontare in pezzi. Quel che non potevano immaginare è che questo semplice gesto avrà, da lì a breve, delle conseguenze gravissime.

Spoiler finale

In Emergenza Radioattiva, infatti, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira hanno maneggiato un dispositivo che custodiva il Cesio 137. Si tratta di un sottoprodotto della fissione nucleare, che grazie all’inconsapevole lavoro dei protagonisti si diffonde nell’ambiente, contaminando l’intera città.

Per settimane, però, nessuno se ne rende conto, con il contagio che, progressivamente, coinvolge decine di individui. La prima ad insospettirsi è una ragazza, che inizia a notare che tutte le persone entrate in contatto con i pezzi del macchinario medico hanno accusato dei gravi problemi di salute. Ha, così, l’intuizione di chiedere un parere ad un medico: inizia una corsa contro il tempo per cercare di arginare il contagio.

Emergenza Radioattiva, il cast

Di seguito l’elenco degli attori protagonisti della serie tv Emergenza Radioattiva, visibile dal 18 marzo scorso su Netflix.