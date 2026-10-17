Venerdì 16 ottobre, su Rai 1, è andata in onda la seconda puntata di The Voice Senior 2026. Nello show, condotto da Antonella Clerici con giudici Clementino con Rocco Hunt, Fiorella Mannoia, Nek e Arisa, si sono svolte nuove audizioni.

The Voice Senior 2026 seconda puntata, le prime performance

La prima concorrente a salire sul palco nella seconda puntata di The Voice Senior è Rosella Vespignani. Ha 63 anni, è di Dovadola (in provincia di Forlì-Cesena) e ha cantato L’importante è finire di Mina. La sua performance ha convinto tutti i quattro coach e l’artista ha scelto di far parte della squadra Clementino/Rocco Hunt. I due rapper sono riusciti a portare nel loro team anche Blanka De Fazi, 62enne di Roma che ha portato una grande energia con Come Together dei The Beatles.

Si sono girati tutti i quattro giudici anche per Patrizia Carlini, 61enne di Sora, in provincia di Frosinone, che ha scelto di cimentarsi con la hit C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones di Gianni Morandi. L’artista è entrata nel team Fiorella Mannoia proprio come Ivano Calcagno, un volto già conosciuto dal grande pubblico. Classe 1963, ha partecipato al Festival di Castrocaro e, nell’84, al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte con il brano Principessa delle Rose. Sul palco di The Voice Senior ha intonato Il cielo in una stanza di Gino Paoli.

The Voice Senior 2026 seconda puntata, le altre esibizioni

Nella seconda puntata di The Voice Senior 2026 sono ben quattro i talenti che hanno arricchito il team di Nek. Il primo è Valerio Valenti, 74enne originario della provincia di Firenze, che ha eseguito T’innamorerai di Marco Masini. Il secondo è Vittorio Gasso, 61enne di Catania che ha cantato Lo chiamavano Trinità di Franco Micalizzi. Le altre due nuove arrivate nel team Nek sono Cinzia Trucco e Cristina Orsi: la prima, 67enne di Pordenone, ha cantato Accidenti a te di Fiordaliso, mentre la seconda, 65enne di Poggio Nativo (provincia di Rieti), ha intonato Why di Annie Lennox.

La squadra di Arisa si è allargata con Claudio Fiumara, 61enne di Albenga che ha proposto la cover di Se io se lei di Biagio Antonacci. Inoltre, l’artista ha selezionato per la propria squadra Francesca Magnelli, 62enne di Lucca che ha gareggiato con La fine di Nesli.

Gli ascolti

La seconda puntata di The Voice Senior 2026 ha confermato il successo negli ascolti. Lo show, infatti, ha tenuto compagnia a poco meno di 3 milioni e 300 mila spettatori, con una share che ha raggiunto il 24,1%. Si tratta di un dato sostanzialmente in linea con quello dell’esordio, che il 9 ottobre aveva ottenuto il 24,3% di share.