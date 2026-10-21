Bellezza fatale è un film televisivo statunitense del 2023, di genere thriller, proposto da Tv8. Diretto da Tamar Halpern, dura circa 90 minuti. Il titolo internazionale è Her Affair to Die For, mentre Hands Off My Father è un altro titolo con il quale è conosciuto. I protagonisti sono Meghan Carrasquillo, Ryan Francis, Logan Mariner e Christina Licciardi.

L’arrivo di una nuova coinquilina nella vita di una studentessa diventa una minaccia per tutta la sua famiglia. Alyssa si presenta come una giovane disponibile e bisognosa di affetto, ma l’interesse per il padre dell’amica si trasforma in un’ossessione. La vicenda costruisce la tensione attraverso la fiducia concessa alla persona sbagliata e le fragilità di un matrimonio già in difficoltà.

Regia, produzione e protagonisti del film Bellezza fatale

La sceneggiatura è di Erica Land. Fra le società di produzione figurano RNR Media, Almost Never Films ed Extreme Reach, con Danny Roth come produttore. La fotografia è firmata da Marcus Friedlander, il montaggio da Alex Gans e le musiche da David Bateman. Il film appartiene al filone dei thriller domestici distribuiti da Lifetime.

Meghan Carrasquillo interpreta Alyssa Winters, mentre Ryan Francis è Noah Davis, l’uomo sul quale la giovane concentra le proprie attenzioni. Logan Mariner interpreta Christina Davis, sua figlia, e Christina Licciardi è Liz Davis. Il racconto distribuisce il pericolo fra casa, università e ambiente professionale: Alyssa sfrutta le informazioni raccolte in un contesto per colpire nell’altro.

Dove è girato Bellezza fatale

Le riprese sono state realizzate in Georgia, negli Stati Uniti. Fra le località utilizzate figurano Marietta e Powder Springs, nell’area metropolitana di Atlanta. Il centro di Powder Springs ha ospitato la lavorazione quando il progetto era indicato con il titolo Hands Off My Father.

Gli ambienti del film ricreano una quotidianità americana riconoscibile: la casa dei Davis, l’appartamento delle studentesse, gli uffici e i locali nei quali Alyssa avvicina le proprie vittime. Il senso di minaccia dipende proprio dalla normalità di questi spazi. La giovane non irrompe dall’esterno con la forza, ma ottiene accesso alle abitudini della famiglia e usa quella familiarità per condizionarne le scelte.

Trama di Bellezza fatale

Christina Davis sta organizzando la propria vita universitaria e cerca una coinquilina. Alyssa sembra la candidata ideale: sa essere simpatica, racconta una storia personale dolorosa e conquista rapidamente la sua fiducia. Il trasferimento offre alla nuova arrivata un ingresso privilegiato nella famiglia Davis, dove conosce Noah e sviluppa un interesse sempre più insistente nei suoi confronti.

Noah e Liz attraversano una fase difficile. Lui è assorbito dal lavoro e dalla possibilità di ottenere una promozione, mentre lei cerca di sviluppare la propria attività nel settore della pasticceria. Le incomprensioni fra i coniugi diventano il punto debole sul quale Alyssa costruisce la seduzione, presentandosi come l’unica persona capace di capire e valorizzare Noah.

Per avvicinarsi anche alla sua vita professionale, Alyssa provoca una grave reazione allergica a Patricia Burns, l’assistente dell’uomo, e poi interviene come soccorritrice. Il ricovero di Patricia le permette di proporsi come sostituta temporanea. Dietro la premura apparente c’è quindi un’azione deliberata, concepita per creare il bisogno al quale lei stessa offre una risposta.

Quando Peter Buchanan ottiene la promozione desiderata da Noah, Alyssa lo prende di mira. Lo avvicina, altera il suo drink e contribuisce a provocare l’incidente stradale che lo uccide. Intanto la relazione con Noah compromette l’amicizia con Christina, che comincia a cercare informazioni sul passato della coinquilina.

Noah tenta di recuperare il rapporto con Liz e interrompe la relazione. Alyssa reagisce intensificando le minacce e coinvolgendo Craig Porter in un’aggressione contro la moglie dell’uomo. Christina scopre che la giovane aveva già usato un’altra identità, Victoria Daniels, e che il suo passato comprende un precedente legame con un uomo sposato e la morte della moglie.

Come finisce Bellezza fatale: il finale spiegato

Alyssa arriva nella casa dei Davis, colpisce Noah e tenta di uccidere Liz con un coltello. Christina interviene e la ferma con un attizzatoio, impedendo che l’aggressione abbia conseguenze mortali. Nel confronto emerge anche che la gravidanza dichiarata da Alyssa era una menzogna, utilizzata per mantenere un legame con Noah.

La giovane viene arrestata. Il suo desiderio di essere amata non cancella la responsabilità delle manipolazioni, degli omicidi e delle aggressioni commessi. Anche Craig risulta una sua vittima, dopo essere stato usato nel piano contro Liz. Nell’epilogo Liz apre la propria pasticceria: la conclusione restituisce alla famiglia la possibilità di ricominciare, dopo che Christina ha smascherato la persona alla quale aveva aperto la porta.

Cast di Bellezza fatale