Stasera in tv, domenica 6 luglio 2025, la prima serata televisiva si accende con una programmazione ricca e diversificata. Il palinsesto propone, infatti, un mix di fiction avvincente, comicità, inchieste approfondite e quiz musicali. Su Rai 1 torna l’amatissima Imma Tataranni, mentre Italia 1 propone una nuova e attesa sfida tra VIP con Sarabanda Celebrity. Tra i film in evidenza per la serata, troviamo titoli come: Chi è senza colpa, l’epico King Kong, il drammatico Coach Carter e l’emozionante Gli anni più belli. Ecco, dunque, la guida completa per aiutarvi a scegliere cosa guardare.

Stasera in TV domenica 6 luglio 2025, Rai

Rai 1 alle 21.30 trasmette la fiction di successo Imma Tataranni – Sostituto procuratore, con l’episodio intitolato “Via del riscatto”. Durante la sera di Halloween, Imma e Pietro sono intenti a visitare un vecchio lamione, ma la loro quiete viene bruscamente interrotta da due spari: un nuovo e intricato caso, di conseguenza, scuote Matera.

Rai 2 alle 21.00 propone lo show comico Facci ridere, condotto dal duo Pino Insegno e Roberto Ciufoli. In questo programma, tre squadre, rappresentanti il Nord, il Centro e il Sud Italia, si sfidano in una gara all’ultima risata per far divertire una severa giuria di “musoni”. Si preannuncia, quindi, una serata all’insegna del buonumore.

Rai 3 alle 20.30 manda in onda una nuova e attesa puntata di Report, con la conduzione di Sigfrido Ranucci. Il programma offrirà inchieste esclusive e approfondimenti su temi scottanti di attualità, economia e politica, mantenendo il suo consueto taglio investigativo. Pertanto, è un appuntamento imperdibile per chi cerca informazione approfondita.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Rete 4 alle 21.20 presenta il documentario Freedom – Oltre il confine, con Roberto Giacobbo che ci accompagnerà alla scoperta di misteri affascinanti, nuove frontiere della scienza e scoperte archeologiche sorprendenti. È, dunque, un viaggio nell’ignoto e nella conoscenza.

Canale 5 alle 21.21 continua con gli intrighi della soap La notte nel cuore. Sevilay e Nuh tentano disperatamente la fuga, ma vengono intercettati e fermati da Hikmet, il quale accusa il ragazzo di rapimento, complicando ulteriormente la situazione. Pertanto, la tensione sale.

Italia 1 propone alle 21.25 la quinta puntata di Sarabanda Celebrity, il quiz musicale condotto con brio da Enrico Papi. In questa puntata si sfideranno volti noti del mondo dello spettacolo: Anna Tatangelo, Martina Colombari, Asia Argento, Nancy Brilli, Alvin, Enzo Miccio, Mauro Repetto e Sergio Friscia. Sarà, quindi, una serata all’insegna della musica e del divertimento.

La7 alle 21.15 manda in onda il film documentario Nel nostro cielo un rombo di tuono, un commovente tributo dedicato alla leggenda del calcio italiano Gigi Riva. È, pertanto, un’occasione per rivivere le gesta di un campione indimenticabile.

TV8 alle 21.30 propone il film d’avventura Il mio amico Nanuk. Un ragazzo e un cucciolo di orso polare intraprendono un viaggio epico e rischioso attraverso i vasti ghiacci dell’Artico per ritrovare la madre dell’animale. Si tratta, dunque, di una storia di amicizia e coraggio.

Nove alle 21.30 trasmette Faking It – Bugie criminali, un programma in cui esperti analizzano attentamente il linguaggio del corpo di noti criminali per smascherare le loro menzogne e manipolazioni. Di conseguenza, offre uno sguardo intrigante nel mondo della criminologia.

I film di questa sera in tv domenica 6 luglio 2025

Rai 4 alle 21.20 propone il thriller Chi è senza colpa. Bob, un solitario barista, si ritrova involontariamente coinvolto nei traffici illeciti del cugino Marv. Quando un cucciolo abbandonato e una rapina inattesa cambiano drasticamente le carte in tavola, Bob dovrà affrontare il suo passato e la violenza del presente. È, dunque, un film teso e avvincente.

Rai Movie alle 21.10 manda in onda il film corale Gli anni più belli, diretto da Gabriele Muccino. La pellicola segue le vite di quattro amici che attraversano quarant’anni di storia italiana, tra sogni infranti, delusioni, amori intensi e profondi cambiamenti sociali. Si tratta, quindi, di un affresco generazionale commovente.

20 Mediaset alle 21.04 trasmette l’epico King Kong (versione del 2005). Il regista Carl Denham guida una spedizione avventurosa verso la misteriosa isola di Skull Island con l’intento di girare un film. Tuttavia, lì scoprono un gigantesco gorilla che cambierà per sempre le loro vite. È, pertanto, un’avventura spettacolare e ricca di effetti speciali.

Iris alle 21.15 propone il film sportivo Coach Carter. Un carismatico allenatore di basket impone disciplina rigorosa e, soprattutto, l’importanza dello studio ai suoi giocatori, sfidando le regole consolidate della scuola e della comunità. Il film è tratto da una storia vera e ispiratrice. È, dunque, un inno alla perseveranza e all’educazione.

La5 alle 21.10 trasmette il film romantico Inga Lindström – Il segreto di Julie. Una giovane donna torna nel suo villaggio natale con l’intento di vendere la casa di famiglia. Tuttavia, un incontro inaspettato le farà riconsiderare il passato e, forse, anche il futuro. Si tratta, quindi, di una storia d’amore e scoperta.

I film su Sky domenica 6 luglio 2025

Sky Cinema Uno alle 21.15 propone The Lost City, con le stelle Sandra Bullock e Channing Tatum. Una scrittrice di romanzi rosa viene rapita da un eccentrico miliardario convinto che lei possa aiutarlo a trovare un tesoro nascosto. È, pertanto, una commedia d’avventura ricca di colpi di scena.

Sky Cinema Due alle 21.15 trasmette Il ritratto del duca, una storia vera e commovente di un tassista inglese che ruba un celebre dipinto per protestare contro le profonde disuguaglianze sociali. È, dunque, un film che fa riflettere sulla giustizia sociale.

Sky Cinema Action alle 21.00 manda in onda The Equalizer 2, con il sempre carismatico Denzel Washington. L’ex agente Robert McCall torna in azione per vendicare la morte di un’amica, affrontando una complessa rete di corruzione e violenza. Si tratta, quindi, di un thriller ad alta tensione.

Sky Cinema Romance alle 21.00 propone Il meglio di me, tratto dal celebre romanzo di Nicholas Sparks. Due ex fidanzati si ritrovano dopo vent’anni e riaprono, inevitabilmente, vecchie ferite e passioni mai sopite. È, dunque, un film perfetto per gli amanti delle storie d’amore intense.