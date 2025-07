Nella notte fra martedì 8 e mercoledì 9 luglio, Rai 2 ha mandato in onda la finale del Festival di Castrocaro 2025 che ha incoronato come vincitrice Melissa Agliottone. La cantante, trionfatrice del contest dedicato alle Voci Nuove, è un volto già noto al pubblico della TV di Stato.

Festival di Castrocaro 2025 Melissa Agliottone, chi è la giovane vincitrice

Melissa Agliottone era l’artista più giovane fra i dieci che sono riusciti ad arrivare alla finale del Festival di Castrocaro 2025. La cantante, infatti, ha solamente quattordici anni ed è originaria di Sant’Elpidio a Mare, cittadina di poco più di 16 mila abitanti posta nella provincia di Fermo, nelle Marche. Agliottone è riuscita a trionfare nella 67esima edizione della kermesse musicale grazie all’inedito intitolato Prima di crescere.

Nonostante la giovanissima età, per Melissa Agliottone quella con il Festival di Castrocaro 2025 non è stata la prima esperienza in televisione. Nel 2023, infatti, è riuscita ad ottenere la vittoria della prima edizione di The Voice Kids, talent show dedicato ai bambini condotto da Antonella Clerici e trasmesso in prima serata su Rai 1. Nel medesimo anno ha rappresentato il nostro paese al Junior Eurovision Song Contest, posizionandosi al quattordicesimo posto.

Festival di Castrocaro 2025 Melissa Agliottone, il podio e cosa ha vinto

Melissa Agliottone, trionfando nel Festival di Castrocaro, ha ottenuto un contratto discografico con Isola degli Artisti per due singoli, oltre ad aver vinto due borse di studio presso Isola degli Artisti Academy. Inoltre, l’inedito Prima di crescere andrà in rotazione, per tre settimane, su Radio Kiss Kiss.

La quattordicenne ha ottenuto la vittoria del Festival di Castrocaro davanti a Kashmere. Quest’ultimo, nome d’arte di Luigi Maglione, ha 24 anni e si è posizionato secondo con l’inedito L’unica che può cambiare l’atmosfera. Sul gradino più basso del podio, infine, c’è Personal (ovvero Jacopo Nicolò), anch’esso 24enne che ha gareggiato con Profilo privato.

Gli ascolti della finale

A decretare la classifica finale del Festival di Castrocaro 2025 vi è stata una giuria di qualità, composta da Serena Brancale, Clementino e Beppe Vessicchio. I primi due si sono anche esibiti durante la serata, così come gli ospiti Alex Wyse, Settembre, Federica Abbate e Krem, vincitore lo scorso anno.

L’edizione del 2025 del Festival di Castrocaro è coincisa con il ritorno sulla Rai. La finale, infatti, è andata in onda in seconda serata su Rai 2, con la conduzione di Carolina Rey e Daniele Cabras. La serata, dal punto di vista degli ascolti, ha faticato, tenendo compagnia solamente a 158 mila persone con con il 3,8% di share.