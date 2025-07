Cambio di rotta nel preserale di Rai 1: nella puntata del 10 luglio 2025 di Reazione a Catena, le Pari e Patta hanno ceduto il titolo di campionesse alle Uscio e Bottega, un trio tutto al femminile composto da Sara, Martina e Valentina, originarie di Lastra a Signa, in provincia di Firenze. Il nome della squadra nasce da un’espressione tipicamente toscana che richiama la vicinanza tra le cose… e tra le persone: “Siamo vicine per amicizia e come abitazione”, ha spiegato Sara, la capitana, durante le presentazioni.

Reazione a Catena: le Uscio e Bottega nuove campionesse

La puntata è iniziata con un’atmosfera frizzante. Entrambe le squadre, infatti, provenivano dalla Toscana. Le Pari e Patta sembravano pronte a difendere il titolo. Avevano infatti due vittorie consecutive alle spalle. Tuttavia, le Uscio e Bottega hanno mostrato subito grande affiatamento. Erano infatti alla loro prima apparizione.

Durante L’Intesa Vincente, le Pari e Patta hanno vissuto grande tensione. Dopo un avvio incerto, sono riuscite a pareggiare. Un gesto impulsivo, però, ha cambiato le sorti allo spareggio. Sara ha fermato il tempo per rispondere “Rigore”. Le compagne, tuttavia, stavano ancora formulando la frase. La risposta corretta, invece, era “Sassi”. Il conduttore Pino Insegno ha quindi commentato: “Aspetta un attimo, perché?”.

L’Ultima Catena: tra gaffe e risate

Le Uscio e Bottega hanno affrontato l’Ultima Catena. Avevano un montepremi iniziale di 84.000 euro. La cifra, però, si è ridotta fino a 10.500 euro. Il collegamento da trovare era tra “Previsioni” e “Grado”. La loro risposta, “Contro”, si è rivelata errata. La parola giusta, infatti, era “Colonnello”. Quando Pino Insegno ha chiesto chi dà le previsioni meteo, una concorrente ha insistito. Ha risposto “Comandante”, suscitando risate in studio.

Uscio e Bottega: chi sono le nuove campionesse di Reazione a Catena?

Sara, Martina e Valentina sono tre amiche molto unite. Condividono, infatti, una profonda amicizia e la quotidianità. Vivono a pochi passi l’una dall’altra. Si definiscono “vicine di cuore e di porta”. La loro spontaneità e complicità hanno conquistato il pubblico. Sara lavora in ambito educativo. Martina, invece, è una grafica freelance. Valentina, infine, si occupa di comunicazione digitale. Sono tre personalità diverse, ma perfettamente complementari.

Le reazioni sui social

Nonostante la gaffe finale, le Uscio e Bottega hanno lasciato il segno. Sui social, infatti, molti spettatori hanno commentato con affetto. Hanno definito le nuove campionesse “genuine” e “simpatiche”. Dopo settimane di squadre più tecniche, il pubblico sembra apprezzare il cambiamento. Si nota infatti un ritorno a una dimensione più spontanea.